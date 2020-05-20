هل يشعل التصعيد الأمريكي الإيراني حربا في الخليج؟

تمتلك إيران تاريخا حافلا بتهديد مرور الطاقة وحركة الشحن الدولية في مضيق هرمز التي تقتسم شواطئه مع سلطنة عمان، وفي مياه الخليج.

النشاط الإيراني ضد البحرية الأمريكية

وتشير إحصائيات رسمية أمريكية إلى أن البحرية الأمريكية سجلت 22 حادثة استفزاز لقطع بحرية أو سفن تجارية أمريكية خلال عام 2015 في ذات الوقت الذي كانت الإدارة الأمريكية برئاسة باراك أوباما تسعى لعقد اتفاقية الملف النووي بوساطة سلطنة عمان.

وواصلت إيران عرقلة حركة الشحن الدولية خلال الأعوام التي تلت التوقيع على “اتفاق إطار” بشأن برنامج إيران النووي في 2 أبريل/نيسان 2015 بلوزان السويسرية، بعد مفاوضات شاقة دامت 18 شهرا بين إيران ومجموعة (5 + 1) التي تضم الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا.

وبلغت الحوادث المسجلة 36 حادثا في عام 2016، بما فيها استيلاء القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في يناير من نفس العام على زورقين نهريين تابعين للبحرية الأمريكية، واحتجاز عشرة بحارة أمريكيين لمدة 15 ساعة والافراج عنهم بعد عرضهم على وسائل الإعلام الإيرانية.

ترامب وإعادة الحسابات تجاه إيران

لكن المنطقة شهدت هدوءا نسبيا خلال عامي 2017 و2018، حيث سجلت حوادث متفرقة قبل التصعيد المستمر منذ إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق الملف النووي في مايو 2018، وإعادة فرض العقوبات الأمريكية في مايو 2019.

بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2017، بدأ عهده بإجراء مراجعة شاملة لسياسات بلاده بشأن طبيعة العلاقات مع إيران واستمرار نشاطاتها البحرية وتهديداتها، واعتقاده بفشل استراتيجية باراك أوباما في ما يتعلق بالحد من التهديدات الإيرانية للأمن والاستقرار الدوليين كأحد أهداف توقيع صفقة الملف النووي، والتي بموجبها أفرجت الولايات المتحدة عن المزيد من الأرصدة الإيرانية المجمدة في مصارفها.

وتحاول الولايات المتحدة مواجهة التهديدات الإيرانية في الخليج العربي والبحر الأحمر وخليج عمان بتشكيل هيكل أمني بحري دولي “الحارس” من ثماني دول، لضمان حرية الملاحة والتدفق الآمن للتجارة والطاقة عبر مضيق هرمز، لكنه على ما يبدو لم يكن فعالا ولم يتجسد عمليا حتى الآن.

إيران تعاود التصعيد

بين شهري مايو 2019 ومطلع عام 2020، أظهرت إيران قدرات كبيرة في إلحاق الضرر بالمصالح الأمريكية ومصالح بعض الدول الخليجية، مثل السعودية، باستخدام قدراتها الصاروخية والطائرات دون طيار في شن هجمات تستهدف البنية التحتية لقطاع الطاقة في العمق السعودي، وهجمات مماثلة على ناقلات نفط من جنسيات عدة، وعلى مرافق دبلوماسية وشركات وقواعد أمريكية في العراق، وتهديدات أخرى دفعت الولايات المتحدة إلى تعزيز تواجدها العسكري للحد من الخطر الإيراني.

قراءة في موازين القوى

في موازين القوى العسكرية، تمتلك الولايات المتحدة في المنطقة قدرات عسكرية تقليدية متفوقة على القدرات الإيرانية في القوتين البحرية والجوية، بالإضافة إلى القدرات غير التقليدية.

ويقدر عدد الجنود الأمريكيين في المنطقة وأفغانستان ما بين 60 إلى 80 ألف جندي من مختلف الصنوف القتالية ينتشرون في الخليج العربي وقطر والسعودية والإمارات والكويت والعراق وأفغانستان وغيرها.

في مقابل ذلك، تمتلك إيران قدرات عسكرية يمكنها أن تشكل تهديدا جديا للولايات المتحدة والدول الحليفة والشريكة لها باستخدام الصواريخ البالستية القصيرة والمتوسطة المدى، والطائرات دون طيار، ومجموعات مسلحة شيعية قادرة على تنفيذ عمليات وشن هجمات ضد المصالح والقواعد الأمريكية في العراق وسوريا وفي منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر.

هجمات فك الضغط

تسعى إيران من خلال تنفيذها الهجمات البحرية أو استفزاز السفن التجارية وناقلات النفط والقطع الحربية لتخفيف العقوبات الأمريكية ضمن حملة “الضغط القصوى”، من خلال تهديد المرور الآمن للطاقة وحركة الشحن التجارية الدولية في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو ثلث الإنتاج النفطي العالمي.

ومنذ مايو 2019 شهدت مياه الخليج العربي وخليج عمان سلسلة من الهجمات على ناقلات نفط واستفزاز سفن حربية، واحتجاز سفن تجارية، تتهم الولايات المتحدة إيران أو القوات الحليفة لها بالوقوف خلفها.

ففي مايو/ ويونيو 2019 شنت البحرية التابعة للحرس الثوري هجمات عدة على ناقلات نفط سعودية وإماراتية ومن جنسيات أخرى، واستولت على سفن وناقلات نفط وأسقطت طائرة استطلاع أمريكية دون طيار فوق المياه الدولية في مضيق هرمز، وفق الرواية الأمريكية التي خالفت الرواية الإيرانية بأنها أسقطتها داخل الأجواء السيادية الإيرانية.

واشنطن تصعد

وكان التصعيد الأكثر وضوحا، الأوامر التي أصدرها الرئيس الأمريكي للبحرية الأمريكية في 22 أبريل بتدمير جميع الزوارق الحربية الإيرانية إذا تحرشت بالسفن الأمريكية.

لكن التصعيد الأكثر خطورة هذا العام، كان في أبريل الماضي بعد احتجاز بحرية الحرس الثوري ناقلة نفط تحمل علم هونغ كونغ، وقيام 11 قطعة بحرية إيرانية صغيرة منتصف أبريل باعتراض خمس سفن للبحرية الأمريكية كانت في مهمة روتينية.

إيران تكيل الاتهامات لأمريكا

وأعادت إيران، وفقا لوزير خارجيتها محمد جواد ظريف، تأكيد موقفها المعلن منذ عام 2018 بأنه لا يمكن للبحرية الأمريكية أن تتخذ من منطقة الخليج التي تبعد عنها سبعة آلاف ميل فناء خلفيا لقواتها البحرية، وأن وجود القوات الأجنبية، الأمريكية على وجه الخصوص، هو السبب في التوترات وعدم الاستقرار في المنطقة.

ويتحدث مسؤولون إيرانيون عن أن إيران الموجودة في المنطقة منذ آلاف السنين يمكنها أن توفر الأمن الإقليمي في المنطقة بالتنسيق مع الدول المطلة على الخليج العربي، وخاصة سلطنة عمان التي تقع على الجانب الآخر من مضيق هرمز المقابل لإيران، وهما يعملان معا على ضمان الأمن في ممر مائي حيوي مثل هذا الممر.

وترفض إيران رسميا إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة.

وتتهم إيران الولايات المتحدة بالتدخل في الدوريات البحرية للحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي ومنعها من القيام بمهامها الروتينية، وتقول إنها التزمت بحقوقها القانونية، الأمر الذي دفع قوات دورياتها إلى الرد وتقديم الإنذارات اللازمة لها.

لا حرب تلوح في الأفق

وتتخوف الولايات المتحدة من المزيد من الحوادث المماثلة التي قد يؤدي سوء التقدير من قبل أفراد في بحرية الحرس الثوري إلى حالة صدام بين القوتين البحريتين، ما يهدد أيضا سلامة السفن المارة عبر مياه المنطقة التي تعد من أهم مناطق المرور البحري في العالم.

وعلى الرغم من الاستفزازات الإيرانية الهادفة إلى تخفيف العقوبات الأمريكية لمواجهة تداعيات انتشار وباء كورونا على الاقتصاد الإيراني المهدد بالانهيار، إلا أنه ليس هناك ما يشير إلى احتمالات تصعيد متبادل بمستويات أعلى، حيث أن كلا من الولايات المتحدة وإيران لا يرغبان في الدخول بمواجهات محدودة أو حرب مفتوحة على كل الاحتمالات.

(الأناضول)