وزير خارجية الصين: بكين وواشنطن تقتربان من “حافة حرب باردة”

بكين – حذّر وزير الخارجية الصيني وانغ يي الأحد من أن الصين والولايات المتحدة تقتربان من “حافة حرب باردة جديدة”، معبراً عن أسفه لتصاعد التوتر مع واشنطن حول وباء كوفيد – 19.

واعتبرت وانغ يي في تصريحات للصحفيين أن التعاون يفيد كلا من واشنطن وبكين، والمواجهة تضر.

وسجلت أولى الإصابات بفايروس كورونا المستجد أواخر العام الماضي في مدينة ووهان الصينية وانتشر منذ ذلك الوقت في كافة أنحاء العالم مسفراً عن وفاة 340 ألف شخص.

واتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراراً السلطات الصينية خلال الأسابيع الماضية بأنها تأخرت في الإعلان عن معلومات مهمة تتعلق بمدى خطورة الفيروس الذي كان ممكناً وقف تفشيه وفق ترامب.

وقال وزير الخارجية الصيني “إلى جانب الدمار الناجم عن فايروس كورونا المستجد، ينتشر فايروس سياسي في الولايات المتحدة”.

وأضاف “يستغل هذا الفايروس السياسي كافة الفرص لمهاجمة الصين والإساءة لسمعتها”.

وأشار وانغ إلى أن بلاده “منفتحة” على تعاون دولي لتحديد مصدر فايروس كورونا، مضيفا أن الصين والولايات المتحدة بحاجة إلى البدء في تنسيق السياسات الكلية لاقتصاديهما فضلا عن تلك الخاصة بالاقتصاد العالمي.

وتابع قائلا إنه ينبغي على الولايات المتحدة التوقف عن إضاعة الوقت، مضيفا أن بلاده مستعدة للعمل مع واشنطن بروح التعاون والاحترام المتبادل.

وأجاب، عندما سئل عما إذا كانت العلاقات الصينية الأميركية قد تشهد مزيدا من التدهور، أن بلاده مستعدة للعمل مع واشنطن بروح التعاون والاحترام المتبادل.

وأضاف “تنادي الصين بذلك دوما، بوصفنا أكبر بلد نام وأكبر بلد متقدم في العالم فإن كلينا يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه السلام والتنمية في العالم”.

وقال “الصين والولايات المتحدة في وضع يعود عليهما بالنفع من التعاون ويكبدهما الخسارة من المواجهة”.

وقبل أزمة كورونا، كانت العلاقة الصينية الأميركية متوترة أصلاً منذ عامين على خلفية الحرب التجارية التي أطلقتها إدارة ترامب وفرضها عقوبات جمركية على بكين. ورفع تفشي الوباء من حدة الخلاف بين البلدين إلى مستويات جديدة.

وتتهم الولايات المتحدة الصين بمحاولة قرصنة أبحاث أميركية حول لقاح وسط تنافس أميركي – أوروبي على إنتاج لقاح في المستقبل.

وقد هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب “بقطع جميع العلاقات” مع بكين.

وقال وزير الخارجية الأميريكي مايك بومبيو هذا الشهر “هناك الكثير من الأدلة” على أن الفايروس جاء من معمل في ووهان وهو ما تنفيه الصين.

العرب