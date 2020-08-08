الصين تصف العقوبات الأمريكية على هونغ كونغ بـ”الوحشية”

وصف مكتب تمثيل الحكومة الصينية في هونغ كونغ السبت بـ”الوحشية والفظة” العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على عدد من قادة المنطقة.

وقال المكتب في بيان إن هذه العقوبات “تكشف النوايا الخبيثة للسياسيين الأمريكيين بدعم أشخاص مناهضين للصين وبزرع الفوضى في هونغ كونغ”.

وكانت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات على رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام وعشرة مسؤولين آخرين في المنطقة، في إطار تعزيز ضغوطها على بكين. وتقضي هذه العقوبات بتجميد أي أصول في الولايات المتحدة لهؤلاء المسؤولين.

وقال الأمين العام للتجارة في هونغ كونغ السبت أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على مسؤولي هونغ كونغ “وحشية وغير منطقية”، محذرا من تأثيرات محتملة لذلك على المصالح التجارية الأمريكية في مركز الأعمال العالمي.

وقال ادوارد يان للصحافيين “هذا النوع من العقوبات، اذا كان يستهدف مسؤولين أو زعماء في بلد آخر، هو إجراء وحشي وغير متناسب وغير منطقي”. وأضاف “اذا طبقت واشنطن بشكل أحادي هذا النوع من الأفعال غير المنطقية، فسيكون لها في نهاية المطاف تأثير على الشركات الأمريكية”.

القدس العربي