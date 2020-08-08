انشطرت إلى نصفين.. عشرات الضحايا بتحطم طائرة هندية

أعلن مسؤولون أن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وجرح العشرات جراء خروج طائرة هندية قادمة من دبي من مدرج الهبوط في مطار “كاليكوت” الدولي في كيرالا جنوبي البلاد، وسط أمطار غزيرة.

وكان متحدث باسم شركة الهند للطيران قال إن الطائرة -وهي من نوع بوينغ 737- كانت تقل 191 راكبا، وإن من بين الضحايا قائد الطائرة.

وذكرت شبكات تلفزيون محلية أن جسم الطائرة انشطر إلى نصفين، وهي تابعة لخطوط “الهند إكسبرس” أحد فروع الخطوط الجوية الهندية الرسمية.

من جهتها، نقلت صحيفة “هندوستان تايمز” (Hindustan Times) عن مسؤولين محليين أن عدد الضحايا بلغ 20، بينهم الطيار ومساعده، بينما أصيب أكثر من 140 آخرين بعضهم حالته خطيرة.

وبحسب تقارير أولية عن ملابسات الحادث، هبطت الطائرة بسرعة عالية، ثم انزلقت عن المدرج وسقطت في جنبات المدرج، عندما حاول الطيارون السيطرة عليها.

وكانت الرحلة “إيه إكس بي 1344” (AXB 1344) مشغلة لحساب الحكومة من أجل إعادة مواطنين هنود، في ظل قيود السفر الدولي المطبقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

المصدر : وكالات