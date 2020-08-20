إيران تحتجز سفينة وتستدعي القنصل الإماراتي احتجاجا على مقتل صيادين إيرانيين

أعلنت طهران اليوم أن قوات خفر السواحل الإيرانية تحتجز سفينة إماراتية بعد تجاوزها الحدود المائية بين البلدين، فيما يتصاعد التوتر بين البلدين على خلفية مقتل صيادين إيرانيين الاثنين الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران احتجزت سفينة مسجلة في دولة الإمارات دخلت مياهها الإقليمية هذا الأسبوع، وأضافت أن خفر السواحل الإماراتي قتل صيادين إيرانيين اثنين في اليوم نفسه.

ونقل التلفزيون الرسمي عن بيان وزارة الخارجية قوله “يوم الاثنين، احتجز حرس الحدود الإيراني سفينة إماراتية وطاقمها بسبب إبحار غير مشروع في مياهنا الإقليمية”.

وكانت الخارجية الإيرانية استدعت في وقت سابق من اليوم القنصل الإماراتي في طهران، على خلفية مقتل الصيادين الإيرانيين بنيران خفر السواحل الإماراتية.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إن خفر السواحل الإماراتي أطلق النار باتجاه قوارب صيد إيرانية، واحتجز قاربا وعددا آخر من الصيادين يوم الاثنين الماضي.

وأكدت الخارجية أن الإمارات عبرت عن أسفها للحادثة في رسالة رسمية، كما أعلنت عن استعدادها للتعويض عن الأضرار والخسائر جراء الحادث.

وشددت الخارجية الإيرانية على أن طهران لن تغض الطرف عن أي انتهاكات ضد مواطنيها ومصالحها في مياه الخليج.

المصدر : وكالات