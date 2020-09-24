الصين بنت 380 معسكر اعتقال للأقليات المسلمة في شينجيانغ

كشفت دراسة أن الصين شيدت نحو 400 معسكر اعتقال في منطقة شينجيانغ، إضافة إلى استمرار بناء العشرات على مدار العامين الماضيين، حتى بعدما قالت السلطات الصينية إن نظام “إعادة التثقيف” بها أوشك على الانتهاء.

ووفقا لأحدث صور الأقمار الصناعية التي حصل عليها معهد السياسة الإستراتيجية الأسترالي تضم شبكة المعتقلات في (أقصى غرب الصين)، المستخدمة لاحتجاز الإيغور وأفراد الأقليات المسلمة الأخرى، فإن 14 معسكرا ما يزال قيد الإنشاء.

وأشارت صحيفة “الغارديان” (The Guardian) إلى أن المعهد حدد في المجمل 380 معسكر اعتقال أنشئ في جميع أنحاء المنطقة منذ عام 2017، بدءا من معسكرات إعادة التثقيف الأقل أمنيا إلى السجون الحصينة؛ أي بزيادة 100 أكثر مما كشفته التحقيقات السابقة، ويعتقد الباحثون أنهم حددوا معظم معسكرات الاعتقال في المنطقة.

وقال ناثان روسر الباحث بمعهد العلوم السياسية الأميركية “تظهر الأدلة الموجودة في قاعدة البيانات هذه أنه على الرغم من مزاعم المسؤولين الصينيين بشأن تخرج المعتقلين من المعسكرات، فقد استمر الاستثمار الكبير في بناء مرافق اعتقال جديدة طوال عامي 2019 و2020.

وذكرت الصحيفة أن المعلومات نشرت على الملأ، بما في ذلك إحداثيات المعسكرات الانفرادية، في قاعدة بيانات يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت تحت “مشروع بيانات شينجيانغ”، وقد حُددت المعسكرات باستخدام حسابات الناجين ومشاريع تتبع أخرى وصور الأقمار الصناعية.

نصف المنشآت 60 رفعت مؤخرا درجة مستواها الأمني، مما يشير إلى حدوث تحول في طبيعة حملة الحكومة المركزية ضد الأقليات في شينجيانغ

وقال المعهد إن الصور الليلية مفيدة بشكل خاص، حيث كانوا يبحثون عن المناطق التي أضيئت حديثا خارج المدن، وغالبا ما كانت هذه مواقع معسكرات اعتقال مبنية حديثا مع صور نهارية تعطي صورة واضحة عن البناء، ويوجد العديد منها أيضا بالقرب من المجمعات الصناعية، وكانت هناك تقارير شائعة عن استخدام السجناء في بعض معسكرات الاعتقال كعمالة قسرية.

وتظهر خريطة أنشئت من قاعدة بيانات المعهد قوسا من المعسكرات عبر الأجزاء المأهولة بالسكان في المنطقة على الرغم من إشارة المعهد إلى أن معدل النمو في مرافق الاعتقال كان يتباطأ.

وأكبر معسكر موثق في المنطقة هو “دابانتشنغ”، الواقع خارج العاصمة الإقليمية أورومجي، وقد امتدت أعمال البناء هناك على مدار عام 2019 لأكثر من كيلو متر، وفي المجموع تضم الآن ما يقرب من 100 مبنى.

وهناك معسكر اعتقال جديد في مدينة طريق الحرير التاريخية قشغر، افتتح في يناير/كانون الثاني هذا العام، به 13 مبنى سكني بارتفاع 5 طوابق يمتد على مساحة 60 فدانا ومحاط بسور ارتفاعه 14 مترا وأبراج مراقبة، وقد قسم المعهد المعسكرات إلى 4 فئات مختلفة تعكس مستويات التحصين ومراقبة المعتقلين.

وأفاد تقرير المعهد بأن نحو نصف المنشآت 60 رفعت مؤخرا درجة مستواها الأمني، مما يشير إلى حدوث تحول في طبيعة حملة الحكومة المركزية ضد الأقليات في شينجيانغ.

ووجد التقرير أيضا أن نحو 70 معسكرا يبدو أنها خففت من الضوابط الأمنية حيث أزيلت الأسوار الداخلية والجدران المحيطة عنها، و8 ربما يكون قد استغني عنها بالكامل؛ لكون معظمها مرافق منخفضة أمنيا.

وختم التقرير أن هذا التحول الواضح في التركيز على المعسكرات ذات المستوى الأمني الأعلى يتناسب مع تقارير وشهادة الناجين التي تفيد بأن “عددا كبيرا من المعتقلين، الذين لم يظهروا تقدما مرضيا في معسكرات (التلقين السياسي) قد نقلوا إلى مرافق أمنية أعلى، والتي توسعت لاستيعابهم”.

الجزيرة