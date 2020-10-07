مبادرة جديدة.. آلاف المعلمين سيسافرون على متن القطرية مجانا

في كل مناسبة تكون الخطوط الجوية القطرية حاضرة لتؤكد على دورها المجتمعي حيال كافة فئات المجتمع، فبعد فترة قصيرة من تقديمها 100 ألف تذكرة مجانية للعاملين في المجال الصحي، فتحت الخطوط القطرية الباب لتقديم 21 ألف تذكرة مجانية للمعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.

وتهدف مبادرة الناقل الوطني لقطر إلى تقديم الشكر للمعلمين على تفانيهم في تعليم الطلاب بمختلف دول العالم، في ظل تحديات صحية غير مسبوقة فرضتها جائحة (كوفيد-19) على كافة القطاعات في العالم، ولا سيما القطاع التعليمي.

وتم فتح باب التقديم للحصول على التذاكر منذ صباح أمس الاثنين وحتى بعد غد الخميس في الساعة الرابعة صباحا بتوقيت الدوحة، ويمكن للعاملين في مجال التعليم التسجيل للاستفادة من هذا العرض من خلال زيارة هذا الرابط.

المنحة المقدمة من الخطوط القطرية غير مخصصة للعاملين في المجال التعليمي بقطر فحسب، بل تشمل 75 دولة تسيّر “القطرية” حاليا رحلاتها إليها. وللحصول على هذه التذاكر، ولضمان نزاهة وشفافية عملية تقديم الطلبات، سيتلقى كل بلد عددا محددا من التذاكر يوميا وعلى مدار 3 أيام.

منحة إضافية

يحصل المعلمون الذين ينجحون بالتسجيل ضمن هذه الحملة على تذكرة سفر ذهاب وعودة على الدرجة السياحية إلى أي وجهة على شبكة الوجهات الحالية للخطوط الجوية القطرية، والتي تضم أكثر من 90 وجهة في مختلف أنحاء العالم، فضلا عن حصولهم على قسيمة خصم بقيمة 50% على تذكرة سفر ذهاب وعودة واحدة يمكنهم استخدامها في موعد لاحق، سواء لأنفسهم أو لأحد أفراد عائلاتهم أو أصدقائهم في تذاكر صالحة للاستخدام حتى 30 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وعلى الرغم من التسابق المحموم منذ بدء فتح باب التسجيل للحصول على التذكرة إلا أن المعلم عمر خطاب استطاع التسجيل على الموقع بعد ساعتين من المحاولة، في ظل الضغط الشديد الذي يشهده الرابط المحدد من قبل “القطرية” للحصول على التذكرة المجانية.

واعتبر المعلم السوري الذي يعمل في قطر منذ 9 أعوام -في تصريح للجزيرة نت- أن مبادرة القطرية تشكل حافزا كبيرا لبذل المزيد من الجهد في تعليم الأجيال القادمة، مشددا على أن هذه المبادرة ومثيلاتها في يوم المعلم تعطي للمعلم مكانته في المجتمع، وتجعله يشعر بالامتنان الشديد حيال مجتمعه الذي يعيش فيه.

أما المعلمة خديجة الخولي، فاعتبرت أن هذه المبادرة ليست بالشيء الجديد على الخطوط الجوية القطرية التي لطالما قدمت العديد من المبادرات في كافة المجالات، مشيرة إلى أن الخطوط القطرية بتلك المبادرات تمثل القدوة لكافة المؤسسات في العالم لكي تقوم بدورها حيال مجتمعاتها.

وتأمل الخولي في تصريح للجزيرة نت، أن تتمكن من التسجيل قبل انتهاء المهلة المتاحة، وأن تستفيد من هذا العرض الجيد، مضيفة أنها دوما تستفيد من مثل هذه العروض بسبب متابعتها المستمرة لما ينشر حول العروض المختلفة سواء كانت عروض سفر أو غيرها.

القطرية أعلنت في مايو/أيار الماضي عن 100 ألف تذكرة سفر مجانا للعاملين في الرعاية الصحية (مواقع التواصل)

المخوّلون بالتقديم

أصحاب المهن التعليمية الذين يحق لهم التقدم للحصول على التذكرة المجانية هم معلم الفصل الدراسي الرئيس، والمعلم المساعد، والمعلم البديل، وأخصائي التدخل والدمج، والمعلم الخاص، وكبار القادة، ومعلم الطفولة المبكرة، ومستشار الطلاب، والمعلم بصفة غير رسمية، والفنيون في الفصول الدراسية.

وتعليقا على هذه المبادرة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، إن مبادرة “القطرية” تستهدف الإعراب عن خالص الامتنان لجميع العاملين في مجال التعليم في جميع أنحاء العالم، وتقدير تفانيهم وعملهم الدؤوب في تعليم جيل الشباب خلال هذه الأوقات العصيبة، خاصة في ظل مهمة غير سهلة للمعلم بسبب اللجوء إلى التعليم عن بُعد عبر الإنترنت، واستخدام غير ذلك من وسائل التعليم الأخرى في ظل انتشار فيروس كورونا.

مبادرات أخرى

كانت الخطوط القطرية قد أعلنت في مايو/أيار الماضي عن تقديم 100 ألف تذكرة سفر مجانا للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين كانوا وما زالوا موجودين في الصفوف الأمامية لمحاربة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك كمبادرة لشكرهم وتقديرا لجهودهم البطولية خلال هذه الأزمة.

كما تُعد “القطرية” أحد الداعمين لبرنامج “علّم طفلا” التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع، الذي أطلقته الشيخة موزا بنت ناصر في عام 2012، بهدف خفض أعداد الأطفال المحرومين من حقهم في التعليم في مختلف أنحاء العالم.

وتدعو الخطوط الجوية القطرية مسافريها للتبرع لبرنامج “علم طفلا” سواء خلال رحلتهم على متن الطائرة، أو عبر موقعها الإلكتروني، عند الوصول إلى صفحة الدفع أثناء عملية حجز التذاكر عبر الإنترنت.

وتقوم الخطوط القطرية سنويا بالتبرع بمبلغ يطابق إجمالي التبرعات المقدمة من المسافرين على متن الطائرة.

المصدر : الجزيرة