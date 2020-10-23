بريطانيا بعد الانفصال.. أول اتفاق تجاري كبير مع اليابان فما المكاسب المنتظرة؟

وقّعت بريطانيا واليابان رسميا -اليوم الجمعة- اتفاقية تجارية تعتبر أول اتفاق كبير للمملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تواصل فيه مواجهة صعوبات لإبرام اتفاق مع شركائها التجاريين الأقرب في الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس للصحفيين بعد مراسم التوقيع في طوكيو “كم هو ملائم أن تكون في بلاد الشمس المشرقة للترحيب بفجر حقبة جديدة من التجارة الحرة. هذه أول اتفاقية جديدة للتجارة الحرة يتم إبرامها منذ أصبحت المملكة المتحدة مجددا دولة تجارية مستقلة”.

ويأتي التوقيع بعد أن توصلت تروس ووزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي إلى اتفاق عام في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأوضح موتيجي أن التوقيع جاء بعد 4.5 أشهر فقط من بدء المفاوضات، وقال “هذا دليل على تصميم اليابان والمملكة المتحدة على مواصلة تعزيز التجارة الحرة بقوة”.

وقالت بريطانيا إن الاتفاق يعني أن 99% من صادراتها لليابان ستكون معفاة من الرسوم، وإنها قد تزيد التجارة بواقع 15.2 مليار جنيه إسترليني (19.9 مليار دولار) في الأجل الطويل، مقارنة مع 2018.

ترحيب وحذر

ويلغي الاتفاق الرسوم البريطانية على السيارات اليابانية على مراحل وصولا إلى “الصفر” في 2026، وهو ما يماثل اتفاق التجارة بين اليابان والاتحاد الأوروبي.

وقال موتيجي بعد التوقيع إنه اتفق مع تروس على العمل معا حتى يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2021.

ولا يزال يتعين إجراء عملية تدقيق للاتفاقية من قبل البرلمان في الدولتين. وتتوافق الاتفاقية الجديدة إلى حد كبير مع اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين اليابان والاتحاد الأوروبي.

واستأنفت بريطانيا والاتحاد الأوروبي الخميس مفاوضات صعبة للاتفاق على علاقاتهما التجارية المقبلة، بعد شلل دام أسبوعا.

ويريد الطرفان تجنب حدوث فوضى اقتصادية في نهاية السنة مع استمرار نقاط الخلاف.

وتظل بريطانيا جزءا من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي طوال الفترة الانتقالية للبريكست.

وتخطت قيمة المبادلات التجارية بين اليابان وبريطانيا 30 مليار جنيه إسترليني العام الماضي، بحسب ما ذكرت الحكومة البريطانية.

ورحّبت الشركات اليابانية بالاتفاقية بين لندن وطوكيو، لكن القلق يساورها بشأن ما إذا كانت بريطانيا ستستطيع التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن العلاقات التجارية المستقبلية بينها وبين التكتل قبل انتهاء الفترة الانتقالية.

المصدر : وكالات