تغطية مباشرة للانتخابات الأميركية.. التطورات أولا بأول

فتحت مراكز الاقتراع ببعض الولايات الأميركية أبوابها أمام الناخبين، وذلك بعد اختتام الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن حملتيهما الانتخابية الليلة الماضية.

ويدلي عشرات ملايين الأميركيين بأصواتهم اليوم الثلاثاء لاختيار الرئيس المقبل، بعد حملة انتخابية هيمنت عليها أزمة وباء كورونا الذي تسبب بوفاة أكثر من 230 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وفيما يلي تطورات التصويت بتوقيت غرينتش:

11:50 افتتاح مراكز الاقتراع في ولايات نورث كارولاينا وأوهايو وويست فرجينيا.

11:45 السيناتور الجمهوري ماركو روبيو يقول “من سيفوز بالانتخابات اليوم سيكون رئيسنا الشرعي بغض النظر عمن هو”.

11:00 افتتاح مراكز الاقتراع في ولايات كونيكتيكيت وإنديانا وكنتاكي وماين ونيوجيرسي ونيويورك وفيرجينيا.

05:00 أدلى 5 ناخبين بأصواتهم في ديكسفيل نوتش، القرية الصغيرة البالغ عدد سكانها 12 شخصا فقط (شمال شرق الولايات المتحدة)، في انطلاقة رمزية للانتخابات بحلول منتصف ليلة الثلاثاء، وذلك إحياء لتقليد معتمد منذ 1960 أكسبها لقب “الأولى في البلاد”.

ومنح المصوتون الخمسة أصواتهم لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وفي الوقت نفسه تقريبا، بدأ التصويت في قرية ميلسفيلد المجاورة، وثمة قرية ثالثة في المنطقة تتبع التقليد ذاته؛ لكنها ألغت الاقتراع الليلي هذه السنة بسبب جائحة كورونا.

وتسمح القوانين الانتخابية في هذه الولاية للبلدات، التي يسكنها أقل من 100 نسمة، بفتح مكاتب الاقتراع منذ منتصف الليل.

المصدر : الجزيرة + وكالات