الكاظمي: لن نتساهل مع استخدام الرصاص والتجاوزات ضد المتظاهرين

بغداد – حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السبت من أن الدولة لن تتساهل مع أي منتسب أمني يتجاوز أوامر عدم استخدام الرصاص ضد المتظاهرين.

وقال الكاظمي في تغريدة له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على خلفية مقتل المتظاهر عمر فاضل برصاص القوات الأمنية في محافظة البصرة الجمعة إن “الأجهزة الأمنية جادة في عدم السماح لبعض المسيئين بتشويه صورتها”.

وأضاف “اعتقلنا المتهم بقتل عمر فاضل وسينال الجزاء العادل ونثق بشعبنا ونثق بقواتنا الأمنية وجيشنا البطل وسنتجاوز معاً التحديات” .

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية إلقاء القبض على قاتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي إن “القوات الأمنية وفي إطار جهودها لكشف ملابسات حادث مقتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة خلال تظاهرات ساحة البحرية الجمعة وتمكنت من إلقاء القبض على القاتل”.

وأشارت إلى أن”القاتل اعترف صراحة بجريمته بعد إجراء التحقيقات الأولية معه تمهيدا لإحالته إلى القضاء لينال الجزاء العادل”.

وكانت الشرطة العراقية أعلنت أن متظاهرا لقي حتفه على خلفية مظاهرة شعبية انطلقت في وسط محافظة البصرة للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية ومحاربة الفساد وإحالة المتهمين للقضاء.

وشيع المئات من المتظاهرين صباح السبت، جثمان فاضل في البصرة، وسط هتافات تطالب بإحالة قتلته إلى القضاء بأسرع وقت.

وتعتبر حادثة مقتل محتج على يد قوات الأمن في البصرة هي الأولى منذ أن تولى الكاظمي السلطة.

وكانت مصادر حقوقية قد أعلنت في وقت سابق أن العشرات من المحتجين نزلوا إلى شوارع المدينة، المركز النفطي في جنوب البلاد، مطالبين بتوفير وظائف وخدمات أساسية.

وتعهد الكاظمي، الذي زار البصرة الخميس لتفقد مشروعات طاقة والاجتماع مع مسؤولين محليين، بحماية المحتجين السلميين وتحقيق العدالة لأسر القتلى الذين سقطوا العام الماضي على يد قوات الأمن ومسلحين.

وتقول حكومة الكاظمي، إنّها جادّة في فرض القانون ومحاربة الفساد وإنهاء فوضى السلاح، لكنّ كثيرين يشكّكون في قدرتها على ذلك، نظرا لوجود قوى ذات نفوذ كبير من أحزاب وميليشيات مسلّحة تنازع الدولة سلطاتها، وتوجّه سياساتها بعيدا عن المساس بمصالح قادة وزعماء تلك القوى الضالعين في الفساد والمورّطين في جرائم كبيرة من بينها قتل المتظاهرين واغتيال قيادات الحراك الشعبي المتواصل منذ خريف العام الماضي والتنكيل بهم.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت الحكومة العراقية، مقتل 565 متظاهرا وعنصر أمن منذ انطلاق الحراك الشعبي بعموم البلاد ضد الفساد وتردي الأوضاع المعيشية، في أكتوبر 2019.

العرب