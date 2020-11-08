الانتخابات الأميركية: تطورات ما بعد إعلان بايدن فوزه على ترامب

بعد أيام من حبس الأنفاس في أميركا والعالم، وبعد إعلان كبريات المؤسسات الإعلامية الأميركية، كما جرى العرف بذلك، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالسباق الرئاسي، تُطوى صفحةٌ، قبل فتح صفحات جديدة مفتوحة على أكثر من احتمال، عناوينها البارزة استعدادات بايدن للعودة إلى البيت الأبيض رئيساً هذه المرة، وتمنّع ترامب عن الإقرار بالهزيمة، واستمراره بالتشكيك في نزاهة الانتخابات.

قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، السبت، إن الشعب الأميركي قال كلمته ومنحه “فوزا مقنعا”، مضيفا أنه يشعر بـ”التواضع أمام الثقة التي وضعها الأميركيون فيّ، وسأعمل للوحدة”.

وأضاف بايدن، في خطاب إلى الشعب الأميركي من ديلاوير، أنه ترشح للرئاسة لـ”جعل الولايات المتحدة دولة محترمة في العالم مرة أخرى”، متعهدا بأن يكون “رئيسا للجميع، وسأسعى إلى أن أحظى بثقة الجميع”.

شكر الناخبين على منحه “فوزاً راسخاً” في الانتخابات الرئاسية التي جرت الثلاثاء، وانتصر فيها على الرئيس المنتهية ولايته الجمهوري دونالد ترامب. وقال “أيها الأصدقاء، شعب هذه الأمة قال كلمته. لقد أعطونا فوزاً صريحاً، فوزاً راسخاً”.

وعبّر بايدن، في “خطاب النصر” الذي تأخر لأيام، عن تفهمه لـ”خيبة أمل الذين صوتوا لترامب”، داعيا إلى إنه “حان الوقت لوقف التعامل مع خصومنا كأعداء.. نحن جميعا أميركيون”.

وتعهّد بتوحيد الأميركيّين والسعي إلى رأب الصدع في البلاد، مضيفا أنه “حان وقت الشفاء في أميركا (…) أتعهّد أن أكون رئيساً لا يسعى إلى التقسيم، بل إلى التوحيد”، في تناقض مع السياسة التي انتهجها ترامب طوال السنوات الأربع الماضية.

ذكر موقع “سي أن أن”، نقلا عن مصدر، أن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن علم بفوزه في السباق الرئاسي من أحفاده.

وأشار الموقع إلى أن بايدن أمضى معظم وقته اليوم في المنزل مع عائلته، مضيفا أن أحفاده هم الذين أبلغوه أنه فاز في الانتخابات، بحسب مصدر في حملته.

قال محامي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاص رودي جولياني، خلال مؤتمر صحافي لفريق حملة الرئيس في فيلادلفيا، إن ترامب “غير مستعد إطلاقا للاعتراف بفوز بايدن”.

وقال “بالطبع، لن يقر بهزيمته في حين أن هناك ما لا يقل عن 600 ألف بطاقة تصويت مطعون فيها”.

وشدد الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته على أنه لم تتم “المصادقة” على فوز خصمه في “أي ولاية”، ولا سيما “الولايات التي تشهد منافسة كبيرة، والتي تتجه إلى عمليات إعادة تعداد تلقائية”، والولايات “حيث قدم فريقنا طعونا قضائية مبررة ومشروعة يمكن أن تحسم الفائز النهائي”.

وفتح فريق ترامب عدة معارك قضائية في الأيام الماضية، غير أنها في غالب الأحيان طفيفة، ولم يحقق حتى الآن أي انتصار قضائي حاسم. وضاعف ترامب نفسه الاتهامات بالتزوير بدون تقديم أي دليل ملموس على ذلك.

أعربت كامالا هاريس، نائبة المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن، السبت، عن استعدادهما لبدء العمل لما فيه مصلحة الشعب الأميركي.

قالت هاريس، في تغريدة عبر “تويتر”: “أنا وبايدن مستعدان لبدء العمل من أجل مصلحة الشعب الأميركي”.

قال المرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترامب، عبر تويتر، إنه حصد 71 مليون “صوت شرعي”، مشيراً إلى أنه “أكبر رقم حصل عليه رئيس في السلطة”.

واتهم دونالد ترامب، السبت، جو بايدن بـ”الإسراع إلى طرح نفسه بشكل زائف على أنه الفائز” في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مؤكداً أن الانتخابات “لم تنته إطلاقاً”.

وقال ترامب: “نعرف جميعاً لماذا يسارع جو بايدن لطرح نفسه بشكل زائف على أنه الفائز، ولماذا يبذل حلفاؤه في الإعلام كل هذه الجهود لمساعدته: لا يريدون أن تُكشف الحقيقة”. وأضاف “الحقيقة البسيطة هي أن هذه الانتخابات لا تزال بعيدة عن النهاية”.

العربي الجديد