عيد ميلاد نصرالله خارج حسابات الإقفال العام في لبنان

وزير الصحة اللبناني حمد حسن يثير غضب اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في الشارع أثناء الإقفال العام، يرقص بسيف ويقطع كعكة بمناسبة عيد ميلاد حسن نصرالله.

بيروت – أثار ظهور وزير الصحة اللبناني حمد حسن، المتمسك بقرار الإقفال العام للحدّ من تفشي فايروس كورونا في مقطع فيديو من مدينة بعلبك، وهي معقل أساسي لحزب الله، محتفلا بعيد ميلاد أمين عام حزب الله حسن نصرالله، السبت سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لوزير الصحة اللبناني، وهو يشارك مجموعة من المحتفلين احتفالهم بعيد ميلاد نصرالله، في خطوة تكسر الإجراءات الصارمة المتبعة ضمن قرار التعبئة العامة منذ حوالي الأسبوعين، حيث لم يضع الجميع الكمامات كما لم تراع شروط التباعد الاجتماعي.

وينتهي الاثنين، الإقفال العام في لبنان الذي أثبت فشله كغيره من القرارات التي تتخذها الحكومة اللبنانية وتُظهر تخبطا في تطبيقه، وفق معلقين. وارتفعت أعداد الإصابات والوفيات بكورونا يوميا وبشكل ملحوظ من دون أن تتأثر بالإقفال. واحتلّت منطقة نبي شيت قضاء بعلبك، المرتبة الأولى في أعداد إصابات كورونا اليومي.

وأوصى وزير الصحة، الذي بات يعرف في أوساط اللبنانيين بلقب “متعهد حفلات ومهرجانات”، بإبقاء بعض المناطق مغلقة خلال الأسبوعين القادمين مع الجدية بالتعاطي، وفق تعبيره، وهو ما يناقض ما فعله الوزير

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الوزير بين أنصار حزب الله في فترة مواجهة كورونا، حيث رفع على الأكتاف وسط حشود، منذ حوالي الخمسة أشهر، وذلك للاحتفال بـ”الانتصار على كورونا”، وفقا لتوصيفه حينها.

وردا على انتشار مقاطع فيديو لوزير الصحة، قالت وزارة الصحة إنه “صودف مرور الوزير في سوق بعلبك وهو عائد من مختبره مشيا إلى منزله القريب ومن دون مواكبة أو مرافقة”. وأوضحت أنه “خلال ذلك، كانت هناك مجموعة شباب يحتفلون في مناسبة عيد ميلاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وأصرّوا على أن يقطع قالب الحلوى معهم، فشاركهم ذلك بعفويته المعهودة وقد اشترط على الجميع ارتداء الكمامة وعدم نزعها لأي سبب كان، وهذا ما أظهره مقطع الفيديو”.

وكان وزير الصحة نفسه قد أوضح سابقا أنه مر بالصدفة في الشارع والتقى بالناس، وأكد أن لا مصلحة لديه للرد على مقاطع الفيدو هذه لأن الناس مسؤولون عن أنفسهم وتصرفاتهم ومخالفة الإجراءات تضر بهم وحدهم. وقال حسن “حذرنا مرارا من مخالفة الإجراءات وأصبحت الكرة عند الناس، أما متابعة الالتزام بالإقفال فهو من صلاحيات وزارة الداخلية”.

يذكر أن مقاطع الفيديو أظهرت جولة لحسن في بعلبك شملت افتتاحا لمحلّ مجوهرات وقطع قالب حلوى، وكانت تعليقات استغربت تغاضيه عن مخالفة محلّ المجوهرات لقرار الإقفال.

وأشار مغردون إلى خروج مدينة بعلبك، التابعة لسيطرة الميليشيا اللبنانية عن القانون، وبأنّ قرار التعبئة العامة لا يشمل سكانها ومحلاتها التجارية، وفي وقت يمنع فيه باقي اللبنانيين بمناطق أخرى من التجول.

وانتقد مغردون ما قام به الوزير، الذي يشدد دائما على خروج الأمور عن السيطرة، في ظل استمرار عناصر قوى الأمن الداخلي بتسجيل مخالفات بحق المواطنين المخالفين لشروط التعبئة العامة، إذ وصل عددها إلى 34 ألفا و680 محضرا.

الاسم: حمد حسن الوظيفة: وزير الصحّة الهوايات: متمرّس بالسيوف والزفّات ضليع بالرقص على الأكتاف خبير بتقطيع قوالب حلوى عفوي وما بيرفض أبدا المشاركة بأي احتفال.

وسجّل لبنان إجمالي عدد الحالات الذي وصل إلى 126 ألفا، ووفاة 991 شخصا، في ظل أزمة صحيّة كبيرة وشح في الأدوية الأساسية، فاقمتها الأزمة الاقتصادية الأضخم في تاريخ لبنان، حيث فقدت العملة الوطنية حوالي 80 في المئة من قيمتها، وازدادت معدلات الفقر والبطالة في البلاد.

من جانب آخر، غزا الجيش الإلكتروني لحزب الله أو ما يسمى بـ”الذباب الأصفر” موقع تويتر للدفاع عن الوزير والاحتفال بعيد ميلاد “السيد”، كما يسمونه. وأطلقت في الغرض عدة هاشتاغات انشغل ضمنها لبنانيون من جمهور المقاومة، بنشر المباركات والمعايدات، فيما قال البعض إنه من المتعارف عليه أن عيد حسن نصرالله في 31 أغسطس 1960.

لكن مغردين أعادوا نشر تصريح قديم لوالد نصرالله، شرح فيه هذا اللغط الذي يحصل كل سنة، وفق تعبيره وقال إن “أؤكد لكم أو ولادته كانت في الشتاء بتاريخ 28 نوفمبر 1959 لكننا سجلناه في وقت لاحق، بسبب تواجدنا الدائم في بيروت ولم يكن لدينا الوقت للذهاب إلى الجنوب”.

وزير التكنوcake حمد حسن يحتفل بميلاد اللي ما بيتسمى بينما الكورونا ترقص الدبكة على أنغام الهابي بيرزداي يا سيد… وزير اللا داعي للهلع! #حمد_حسن_انضب.

العرب