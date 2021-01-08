توقعات بالتصويت على عزل ترامب منتصف الأسبوع المقبل

أعلنت كاثرين كلارك مساعدة رئيسة مجلس النواب الأميركي، اليوم الجمعة، أن الديمقراطيين في مجلس النواب سيمضون قدماً في التصويت على عزل الرئيس دونالد ترامب بحلول منتصف الأسبوع المقبل.

وقالت في حديث إلى شبكة “سي أن أن” الأميركية إنه يجب إقالة ترامب، وإنّ الديمقراطيين سيتحرّكون باستخدام أي أداة لديهم للتأكد من حدوث ذلك حمايةً للديمقراطية.

وأضافت أنه إذا كانت التقارير صحيحة بشأن رفض نائب الرئيس مايك بنس تنحية ترامب بموجب التعديل الخامس والعشرين للدستور، والمساعدة في حماية ديمقراطية الولايات المتحدة، فإنّ الديمقراطيين سيمضون قدماً في إجراءات عزل ترامب.

وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز”، الخميس، بأنّ بنس يُعارض اللجوء إلى التّعديل الخامس والعشرين للدستور لإجبار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب على التنحّي عن منصبه، رغم مطالبات الديمقراطيّين وبعض الجمهوريّين.

وفي حين لم يتحدّث بنس علناً عن إمكان اللجوء إلى هذا التعديل الذي لم يسبق استخدامه في تاريخ الولايات المتحدة، فقد نقلت الصحيفة عن مصدر مقرّب من بنس قوله إنّ نائب الرئيس يُعارض هذه “الخطوة الراديكاليّة”.

وقالت الصحيفة إنّ موقف بنس هذا مدعوم من العديد من الوزراء الذين سيكون تأييدهم ضرورياً لتنفيذ التعديل الخامس والعشرين. وأضافت الصحيفة أن هؤلاء المسؤولين “يرون أنّ إجراءً كهذا من شأنه أن يزيد من الفوضى الحاليّة في واشنطن”، بدلاً من حلحلتها.

ودعت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الخميس إلى تنحية الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب غداة اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس، معتبرةً الملياردير الجمهوريّ “شخصاً خطيراً للغاية وينبغي ألا يستمرّ في منصبه”.

العربي الجديد