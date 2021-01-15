الرئاسات العراقية تناقش مع المبعوثة الأممية الاستعدادات للانتخابات المبكرة

عقدت الرئاسات العراقية الثلاث، رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اجتماعاً في بغداد، مساء اليوم الخميس، لبحث الاستعدادات لإجراء الانتخابات العراقية المبكرة، التي سبق أن حددت الحكومة موعداً لها في السادس من يونيو/ حزيران 2021.

وحضر اجتماع اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات، وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت.

وقال بيان صدر عن الرئاسات الثلاث إن مفوضية الانتخابات عرضت خلال الاجتماع جدول العمليات الفنية والتوقيتات الزمنية الخاصة بإجراء الانتخابات المبكرة، كما قدمت عرضاً لالتزاماتها بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة، وتكثيف جهودها لاستكمال التسجيل البايومتري للناخبين كافة، والتنسيق لضمان رقابة أممية فاعلة.

وأكدت مفوضية الانتخابات أنها ستمنح الوقت الكافي للمرشحين والتحالفات السياسية والقوى السياسية الجديدة والشباب لاستكمال إجراءات التسجيل القانوني وتقديم قوائم المرشحين.وتابع البيان “ولتمكينها من إنجاز أعمالها على أكمل وجه، أوصى الاجتماع بتقديم الدعم الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإنجاز مهامها واستكمال المتطلبات الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات المبكرة، وعلى وجه الخصوص ضرورة تشريع مجلس النواب لقانون المحكمة الاتحادية، وكذلك تطبيق المادة 64 من الدستور المتعلقة بحل مجلس النواب لنفسه تمهيداً لإجراء الانتخابات المبكرة”.

ولم يشر البيان إلى أي تغيير في موعد الانتخابات المبكرة التي يتحدث نواب وسياسيون عن وجود نقاشات بشأن احتمال تأجيله حتى أكتوبر/ تشرين الأول من العام الحالي.

وأكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، الأربعاء، وجود “أطراف سياسية عديدة لا تريد إجراء الانتخابات بموعدها المقرّر”، مبيناً في تصريح للقناة العراقية الرسمية، أن “تلك الأطراف تعتقد أنها غير جاهزة لخوضها، لذا تسعى للتأجيل”.

وشدد العضو السابق في مجلس مفوضية الانتخابات العراقية سعيد كاكائي، الخميس، على أن المفوضية تحتاج إلى ما لا يقل عن 11 شهراً لإجراء الانتخابات في حال استمر الإصرار على اعتماد البطاقة البيومترية، موضحاً، في إيجاز صحافي، أن الوقت المتبقي لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد منتصف العام الحالي قصير جداً، وتوجد أعمال كثيرة لم تتمكن المفوضية من إنجازها.وتابع أن “المفوضية أكدت على اعتمادها البطاقة البيومترية لإجراء الانتخابات”، مشيراً إلى أن إكمال البطاقات البيومترية لأكثر من 12 مليون ناخب يحتاج إلى مالا يقل عن 11 شهراً لإنجازها.

وشهد العراق أول أمس الثلاثاء اجتماعاً رفيع المستوى ضم كبار المسؤولين في البلاد، وحضرته ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، جينين هينيس بلاسخارت، للتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات العراقية المبكرة بعيداً عن سطوة السلاح، وتأمين سبل المشاركة الواسعة في العملية الانتخابية.

كمان أكد الاجتماع على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع حصول التزوير والتلاعب في جميع خطوات العملية الانتخابية، بدءاً من تصويت الناخبين، ومروراً بعملية العد والفرز، ووصولاً إلى إعلان النتائج.

براء الشمري

العربي الجديد