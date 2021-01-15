بهدف مواجهة إيران.. ترامب يوسع القيادة العسكرية الأميركية الوسطى لتشمل إسرائيل والدول العربية

نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” (Wall Street Journal) عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أمر بتوسيع القيادة العسكرية الأميركية الوسطى في الشرق الأوسط؛ لتشمل إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن الغرض من هذه الخطوة، التي تأتي قبل أيام من انتهاء ولايته، تعزيز التعاون بين إسرائيل ودول عربية ضد إيران.

وتابعت أن القرار يعني أن القيادة العسكرية الوسطى ستشرف على سياسة الجيش الأميركي في كل من إسرائيل والدول العربية.

وكان الرئيس الأميركي الحالي قد دفع بقوة باتجاه تطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والمغرب، وهو ما تحقق خلال العام الماضي.

ووفق الهيكلية الجديدة، فإن القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط ستتعاون مع إسرائيل والدول العربية معا، باعتبار هذه الأطراف حلفاء مشتركين.

وقال المسؤولون الأميركيون إن ترامب قرر في اللحظات الأخيرة إعادة تنظيم هيكل القيادة العسكرية الوسطى؛ استجابة لجماعات موالية لإسرائيل كانت تطالب بذلك منذ وقت طويل للدفع نحو تعاون إسرائيلي عربي ضد إيران.

ووفقا للمصدر نفسه، فإن الأمر الصادر عن ترامب اتخذ حديثا؛ ولكن لم يعلن عنه بعد، وإن هذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة تحركات الإدارة الحالية لتشكيل أجندة الأمن القومي التي سيرثها الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن مسؤولية الولايات المتحدة العسكرية عن إسرائيل كانت حتى الآن تتولاها القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول + وول ستريت جورنال