3 نساء من أصول تركية بإدارة بايدن الجديدة

قالت صحيفة “خبر تورك”، اليوم الأربعاء، إنّ الرئيس الأميركي جو بايدن عيّن في إدارته ثلاث نساء من أصل تركي بمناصب مختلفة في وزارات الخارجية والدفاع والخزانة.

وبحسب الصحيفة، فإنّ بايدن بعد توليه مقاليد الرئاسة في الولايات المتحدة في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، عيّن ديدم نيشانجي مساعدة تنفيذية في وزارة الخزانة والمالية.

كذلك عيّن أوزغه غوزل سو، كبيرة المستشارين القانونيين في وزارة الدفاع، والمستشارة ناز دوراك أوغلو مسؤولة العلاقات مع الكونغرس في وزارة الخارجية.

ويعتبر منصب نيشانجي هاماً لأنها ستكون في صلب تنسيق أعمال وزارة الخزانة والمالية، ولا سيما أنّ هذه الوزارة معنية مع بقية الوزارات، وسبق لها أن تولت مناصب في لجنة البورصة الأميركية.

أما غوزل سو، فهي محامية وعملت سابقاً في اللجنة العسكرية للكونغرس، ودرست في جامعتي ستانفورد وهارفرد.

من ناحيتها، تعتبر دوراك أوغلو أول مواطنة تركية الأصل تصل إلى هذا المنصب الرفيع في وزارة الخارجية الأميركية حيث تعمل منذ عام 2017 مستشارة للسيناتورة جين شاهين، وكانت تنظر في القسم المعني بشؤون أوروبا وآسيا.

العربي الجديد