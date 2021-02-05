أسعار النفط تعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا

واصلت أسعار النفط الخام مكاسبها القوية مسجلة ارتفاعا جديدا الجمعة لتصل إلى ذروة 16 شهرا، مع صدور بيانات إيجابية بشأن الاقتصاد الأميركي وقيود على الإمدادات.

وصعدت عقود خام برنت القياسي تسوية أبريل/نيسان المقبل 53 سنتا أو بنسبة 0.9% إلى 59.53 دولارا للبرميل، وهو أعلى سعر لمزيج برنت منذ مطلع يناير/كانون الثاني 2020.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسوية مارس/آذار المقبل 69 سنتا أو بنسبة 1.23%، ليتداول عند 56.92 دولارا للبرميل، وهو أعلى سعر للخام الأميركي منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل مكاسب أسبوعية بنسبة ما بين 7% و8%.

وتلقت أسعار الخام هذا الأسبوع دعما من قرار تحالف “أوبك بلس” الأربعاء بالإبقاء على تخفيضات الإنتاج عند مستوى 7.2 ملايين برميل يوميا، وبدء السعودية خفضا طوعيا بمقدار مليون برميل إضافية بدءا من مطلع فبراير/شباط الحالي.

وتعززت مكاسب النفط باستمرار هبوط مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية أمس الخميس تراجع طلبات إعانة البطالة الجديدة الأسبوع الماضي لثالث أسبوع على التوالي، وهو ما عزز التوقعات بعودة أكبر اقتصاد في العالم إلى مسار التعافي.

وتنتظر الأسواق بشغف بيانات الوظائف الأميركية عن شهر يناير/كانون الثاني 2021، وستصدر في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بأن تظهر استقرارا في هذا القطاع.

ويبدأ الكونغرس الأميركي اليوم الجمعة أيضا مناقشة حزمة إنعاش ضخمة بمقدار 1.9 تريليون دولار اقترحها الرئيس الجديد جو بايدن، مما يعطي دفعة لتوقعات ارتفاع الطلب على الخام.

المصدر : وكالة الأناضول