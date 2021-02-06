موسكو تهاجم خطاب بايدن «العدائي»

ارتفع منسوب التوتر بين روسيا والغرب أميركيا وأوروبيا، إذ انتقد الكرملين خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن حول سياسة إدارته الخارجية واعتبره «عدائيا».

ووصف المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، خطاب بايدن الذي دعا فيه إلى إطلاق المعارض الكسي نافالني بأنه «عدائي جداً وغير بناء، نأسف له».

من ناحية ثانية، وتزامنا مع وجود رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، في موسكو وبعد ساعات قليلة من لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف أعلنت موسكو أمس، طرد 3 دبلوماسيين أوروبيين هم ألماني وسويدي وبولندي قالت إنهم شاركوا في فعاليات احتجاجية جرت قبل أسبوعين دعما لنافالني.

وحذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بأنه «ما لم تعد روسيا النظر في هذا الإجراء، فهو لن يمرّ من دون ردّ».

الشرق الاوسط