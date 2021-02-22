سياسة أمريكية جديدة في اليمن.. لتخفيف توترات وإنهاء انتقادات

منذ دخل جو بايدن البيت الأبيض في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، يتبنى سياسة أمريكية جديدة تجاه الحرب المستمرة في اليمن منذ أواخر 2014.

وهو ما تجسد في شطب إدارته لجماعة الحوثيين من قائمة الإرهاب، ثم تعيين مبعوث خاص لليمن، وصولا إلى وقف الدعم العسكري المقدم للسعودية في حربها باليمن.

سياسة بايدن نحو اليمن تمثل تراجعا عن نهج سلفه دونالد ترامب (2017 – 2021)، وهو ما قد يؤثر على الوضع الميداني، خاصة مع شن الحوثيين المدعومين من إيران هجمات مكثفة على مأرب (شمال)، في محاولة للسيطرة على المدينة الغنية بالنفط والغاز، وآخر معقل للقوات الحكومية المسنودة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية منذ 2015.

ومثّلت الضربات الجوية التي يشنها التحالف عامل ردع ضد الحوثيين، ووفق مصدر عسكري حوثي تحدث للأناضول في وقت سابق، فإن معظم قتلى الحوثيين، وبينهم القادة البارزون، سقطوا في غارات للتحالف.

لكن هذه الضربات الجوية قد تفقد فعاليتها مع غياب الدعم اللوجستي الأمريكي.

فعقب اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الجمعة، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، لصحافيين خلال مؤتمر صحافي: “كما تعلمون فقد كان الرئيس بايدن واضحا بأننا لن ندعم العمليات الهجومية التي تقوم بها السعودية في اليمن، وقد سمعوا تلك الرسالة بوضوح”.

سياسة مباشرة

لطالما كانت السياسة الأمريكية تجاه اليمن تمر عبر السعودية، غير أن بايدن عيّن تيم ليندركينغ مبعوثا خاصا إلى اليمن، وهي المرة الأولى التي تكون فيه السياسة الأمريكية مباشرة تجاه هذا البلد العربي.

وبدأ ليندركينغ مهامه بالتواصل مع جماعة الحوثيين، عبر قنوات خلفية، وقال في مؤتمر صحافي الأربعاء، إن واشنطن لديها أساليب لإيصال الرسائل إلى الحوثيين، “ونستخدم هذه القنوات بقوة”.

وتابع: “أعتقد أن أملنا هو أن الجهد المشترك وضم شركاء معينين في أوقات معينة والموقف الأمريكي القوي، ستمكننا من الضغط بشكل أفضل لتحقيق التسوية التفاوضية، وأعتقد أننا نتفق جميعا على أن هذا هو السبيل الوحيد للمضي قدما”.

ولم يشر ليندركينغ إلى طبيعة قنوات التواصل الخلفية، ويبدو أن واشنطن تجاوزت حكومة الرئيس اليمني المقيم في الرياض منذ 2015، عبد ربه منصور هادي.

فرغم لقاء ليندركينغ مع هادي، إلا أنه نادرا ما أشار إلى الحكومة اليمنية، وفي الوقت ذاته يبدو أن الحوثيين يسعون إلى فرض واقع مغاير على الأرض.

وقال مصدر في الحكومة اليمنية للأناضول، طلب عدم نشر اسمه، إن “السياسة الأمريكية الجديدة شجعت جماعة الحوثيين على التصعيد العسكري، سواء نحو مأرب أو تكثيف العمليات بالطائرات المسيّرة أو الصواريخ ضد المطارات السعودية”.

اتفاق سلام

والخميس، أعرب وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة عن عزمهم المشترك على تخفيف حدة التوتر في منطقة الخليج، مشددين على ضرورة وقف الحرب في اليمن بشكل سريع.

وتتهم دول خليجية حليفة لواشنطن، في مقدمتها السعودية، إيران بامتلاك أجندة توسعية في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، بينها اليمن ولبنان والعراق، وهو ما تنفيه طهران وتقول إنها ملتزمة بسياسة حسن الجوار.

ويبدو أن الموقف الأمريكي من اليمن، وفق مراقبين، طغى على مواقف الدول الثلاث الفاعلة في هذا البلد (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، وهو أمر يثير شكوكا كثيرة حول مستقبل اليمن، واحتمال الاعتراف بجماعة الحوثيين كأمر واقع، تمهيدا للتوصل إلى سلام.

وقالت ندوى الدوسري، باحثة يمنية في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، للأناضول، إن الإدارة الأمريكية الجديدة تريد أن تخفف من قضايا الشرق الأوسط، لذا تتجه إلى إعادة تعريف علاقتها بالسعودية من دون الإضرار بمصالح الجانبين.

وأضافت أن الإدارة الأمريكية، منذ الرئيس الأسبق باراك أوباما (2009 – 2017) تعرضت لانتقادات بسبب الحرب في اليمن من قِبل المنظمات الحقوقية الإنسانية، مما دفع واشنطن إلى إعلان وقف دعمها للسعودية في الحرب.

ورجحت ندوى أن إدارة بايدن ستمارس ضغوطا على السعودية وستتفق مع الحوثيين، كما ستضغط على الرئيس هادي للتوقيع على اتفاق سياسي والوصول إلى حالة سلام لإنهاء الحرب كيفما كانت.

ورأت أن اليمن ليس أولوية للإدارة الأمريكية، وأن إلغاء تصنيف الحوثيين “منظمة إرهابية أجنبية” هو خطوة من خطوات أكبر تهدف إلى إنهاء الأزمة.

وتابعت أن السعوديين متخوفين من الضغط الأمريكي الجديد، ويسعون إلى حل في اليمن، ومن الممكن أن يقبلوا بتسوية سياسية.

تصعيد على الأرض

ووفق ندوى فإن تصعيد الحوثيين على الأرض له علاقة بالسياسة الأمريكية الجديدة، إذ استبقوا عزم بايدن وقف الحرب بالتقدم على الأرض.

وشددت على أنه في حال سيطر الحوثيون على مأرب، فسيحسن ذلك موقفهم التفاوضي، ويمنحهم منابع النفط قبل أي تسوية سياسية.

متفقا مع ندوى، قال علي الديلمي، باحث في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، إن إدارة بايدن تسعى إلى خفض التوتر في منطقة الخليج، بما يضمن مساندة السعودية في الدفاع عن أراضيها من الهجمات الخارجية التي تتم عبر الجماعات المدعومة إيرانيا؛ وهذا ما يجعل استراتيجية واشنطن الأمنية تجاه حليفتها السعودية واضحة.

وإضافة إلى الحوثيين، تتحالف مع إيران كل من جماعة “حزب الله” اللبنانية وفصائل شيعية عراقية والنظام السوري، ويتبادل ذلك المحور العداء مع الولايات المتحدة وإسرائيل وأنظمة عربية حليفة.

وأضاف “علي” للأناضول، أن تعيين مبعوث أمريكي خاص لليمن هو خطوة استراتيجية واضحة تحقق الرغبة المعلنة من إدارة بايدن بضرورة وقف الحرب في اليمن ولا يجعلها تتعارض مع الأجندات الإقليمية.

ورأى أن واشنطن تسعى إلى احتواء جماعة الحوثيين بعيدا عن إيران، التي من مصلحتها استمرار الحرب في اليمن.

وتسعى طهران، وفق مراقبين، إلى استغلال هذه الحرب لتحسين موقفها في أي مفاوضات مقبلة مع واشنطن.

وبين الولايات المتحدة وإيران ملفات خلافية، بينها برنامجا طهران النووي والصاروخي، والسياسة الخارجية للبلدين في منطقة الشرق الأوسط.

(الأناضول)