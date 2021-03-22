خاصية جديدة لحماية الدينار العراقي من فيروس كورونا

أعلن البنك المركزي العراقي اليوم الإثنين إضافة خاصية جديدة لحماية الأوراق النقدية العراقية من فيروس كورونا المستجد. وذكر البنك، في بيان صحفي اليوم، أنه تمت إضافة خاصية حماية للأوراق النقدية من البكتريا والفيروسات ومن ضمنها سلالة فيروس كورونا وسيتم طرحها قريبًا للتداول.

وأوضح أن هذا الإجراء تم” بإضافة المبيد البيولوجي الذي طورته الشركات العالمية المتخصصة بطباعة الأوراق النقدية بالتنسيق مع الجهات المختصة”.

سعر الدولار في العراق اليوم الأحد 21 مارس 2021.. الدينار يقاوم

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ويتم تداول الدينار حاليا في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، مقابل نحو 1452.5 دينار للشراء، و1462.5 دينار للبيع.

ويحتسب متوسط سعر الدولار في العراق، حسب متوسط سعر بيعه في بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، ويختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

كان البنك المركزي العراقي قد أعلن في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفع سعر الصرف إلى 1450 ديناراً للدولار الواحد، بعد أن كان السعر السابق 1190 ديناراً لكل دولار، الأمر الذي تسبب بحالة إرباك شديدة في الأسواق المحلية.

وقال المركزي العراقي إن التخفيض في قيمة الدينار سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر، مشيرا إلى أن الخطوة تستهدف دعم المالية العامة وإنقاذ متطلبات الإنفاق العام.

وعزت الحكومة آنذاك ذلك الإجراء، حينها، إلى محاولاتها تطبيق بنود “الورقة البيضاء” للإصلاح الاقتصادي، وتحفيز الصناعة والزراعة المحليتين، فضلاً عن تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

إلا أن مراقبين وخبراء في الاقتصاد أرجعوا تلك الإجراءات إلى محاولة الحكومة تقليل العجز في الموازنة العامة، لسداد أجور الموظفين بعد تخفيض قيمة العملة المحلية.

العين الاخبارية