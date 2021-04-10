إيران تستبعد أي مفاوضات مع أمريكا قبل رفع العقوبات وعودة واشنطن للاتفاق النووي

استبعدت إيران إجراء أي مفاوضات، مباشرة أو غير مباشرة، مع الولايات المتحدة قبل أن ترفع أمريكا كامل العقوبات التي فرضتها على طهران، وعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي بين الجمهورية الإسلامية والقوى العالمية.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، لشبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وقال خطيب زادة إن موقف إيران واضح، وإنه يجب رفع جميع العقوبات عن إيران، مضيفا أنه يتعين على إدارة الرئيس جو بايدن أن تظهر عمليا، وليس على الورق، أنها تحاول تصحيح أخطاء إدارة ترامب السابقة.

وأضاف خطيب زاده في التصريحات التي أوردتها وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا): “لا توجد دولة في العالم تتخلى عن أمنها القومي، والصواريخ تستخدم للدفاع عن البلاد”، مؤكدا على ضرورة “رفع جميع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على إيران، ويجب أن يعود كل شيء إلى ما قبل كانون ثان/يناير 2017”.

وشدد المتحدث على أن الولايات المتحدة يجب أن تفي بجميع التزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231 وأن ترفع جميع العقوبات المفروضة على إيران، بأي تسمية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تصر على تنفيذ إيران التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي يرجع لعام 2015، قبل أن تعود إليه واشنطن أو ترفع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب بعد انسحابها من الاتفاق في عام 2018.

(د ب أ)