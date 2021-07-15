مقال تعريفي: الإسم: “لواء ثأر المهندس”

“لواء ثأر المهندس” هو تنظيم واجهة أقدم ظهر للمرة الأولى في أيار/مايو 2020، ولا يملك أي خلايا هجومية حركية مخصصة له، بل يُستخدم لتبنّي الهجمات، كما تتطلب الأمور.

الاسم: “لواء ثأر المهندس”

نوع التنظيم: جماعة واجهة، تنفّذ عمليات عسكرية حركية، وعمليات محلية ضد القوات الأمريكية.:

“لواء ثأر المهندس” هو تنظيم واجهة صغير ظهر للمرة الأولى في أيار/مايو 2020.

في 21 أيار/مايو 2020، نشر التنظيم بيانه الأول عبر قناة مستحدثة على “تلغرام”، حيث زعم أنه استهدف قوات أمريكية في مطار بغداد بأربعة صواريخ كاتيوشا في 6 أيار/مايو 2020. وادعى التنظيم في البيان نفسه أنه استهدف مروحيات “شينوك” الأمريكية بصاروخين في بغداد في 17 نيسان/أبريل 2020.

في 23 أيار/مايو 2020، نشر “لواء ثأر المهندس” مقطع فيديو (الشكل 2) زُعم أنه يصوّر عملية استهداف مروحية “شينوك” (الفيديو مُقتطع ما بين لحظة إطلاق الصاروخ ولقطة المروحية – وينتهي قبل ظهور لحظة الاصطدام). وما هي إلا ثوانٍ حتى نشرت “صابرين نيوز” مقطع الفيديو.

استخدم “لواء ثأر المهندس” قناته الأولى على “تلغرام” تسع مرات فقط قبل أن تُهمل بعد 25 حزيران/يونيو 2020. وتشير أدلة واضحة ومقنعة إلى أن الحسابات والقنوات المرتبطة بـ”عصائب أهل الحق” غالباً ما كانت تعيد نشر منشورات هذا الحساب الأصلي ومشاركتها، في حين أن الحسابات التابعة للفصائل الرئيسية الأخرى كانت تتجاهل بيانات “لواء ثأر المهندس” ومنشوراته إلى حدٍ كبير.

عاد “لواء ثأر المهندس” إلى الظهور على قناة “تلغرام” جديدة في 7 تموز/يوليو 2020، حيث نشر “الآية 179” من “سورة البقرة” في القرآن الكريم (“وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ”). وروّجت القنوات الإعلامية الأخرى التابعة للمقاومة لهذا الحساب النشط الجديد. ثم نشر الحساب عدداً من المشاركات التهديدية والمشفّرة.

ولاحقاً في 7 تموز/يوليو، نشر الحساب الجديد لـ “لواء ثأر المهندس” أن الجيش الأمريكي هو الذي سيدفع ثمن أرواح الشهداء …”. وجاء هذا المنشور بعد 20 دقيقة من هجوم صاروخي كبير استهدف “قاعدة عين الأسد الجوية” (التي تضم 12 صاروخاً). وكان هذا المنشور من أولى اعترافات الميليشيا بمعرفتها بالهجوم. ثم بعد 56 دقيقة من الهجوم، أصدرت قناة “لواء ثأر المهندس” بياناً تبنّى فيه التنظيم مسؤوليته عن الهجوم وزعم أنه أطلق 30 صاروخاً في وقت إطلاقها تقريباً. وأعيد نشر هذا الإدعاء على عدة حسابات وقنوات تابعة لـ «عصائب أهل الحق» و”حركة النجباء”.

سلسلة القيادة:

يشير توقيت عودة ظهور “لواء ثأر المهندس” إلى أنه جزء من تصعيد منسق على نطاق أوسع، برعاية جميع الفصائل الرئيسية، رداً على الضربات الجوية الأمريكية في 28 حزيران/يونيو 2021. وقد يشير ذلك إلى تلقّي التوجيهات من “الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية”.

علاقات التنظيم مع نظيراته من الفصائل الأخرى:

يبدو أن “لواء ثأر المهندس” متأثر بكل من «عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله».

إن التنظيم هو أكثر ارتباطاً مع “صابرين نيوز” وغيرها من قنوات «عصائب أهل الحق» ووسائلها الإعلامية الوكيلة الأخرى. (وتتجاهل قنوات «كتائب حزب الله» بصورة تامة تقريباً الأعمال التي يدعي “لواء ثأر المهندس” مسؤوليته عنها).

قد يتلقى دعماً من مروّجي الدعايات وعناصر دعم العمليات الإعلامية الحاليين أو السابقين في «كتائب حزب الله». فقناته الجديدة تستفيد من الرسومات المعروضة رقمياً والتي تبدو شبيهة بالعناصر النمطيّة التي تميّز رسومات العمليات الإعلامية لـ”كتائب حزب الله”. وهذا النوع من الصور وليد الحاسوب، وفي كلتا الحالتين يُصوّر صاروخاً مغطى بعلم (التنظيم المعني). وحتى الآن لم تستخدم هذا النوع من الصور سوى «كتائب حزب الله»، مما يشير إلى وجود مصمم مشترك لديهما، على الرغم من رفض القناة الإعلامية المرتبطة بـ «كتائب حزب الله» إعادة نشر أعمال “لواء ثأر المهندس”. وتم نشر الشكلان 3 و4 من قبل “لواء ثأر المهندس” في 7 تموز/يوليو، أما الشكل 5 فهو مثال على نمط الصور وليدة الحاسوب التي نشرها “كاف”، الجناح الإعلامي الرسمي لـ «كتائب حزب الله»، منذ 5 تموز/يوليو.

العناصر التابعة:

في ميزان الاحتمالات، [يبدو] أن “لواء ثأر المهندس” هو جماعة واجهة إعلامية لا تملك أي خلايا هجومية حركية مخصصة لها، بل تُستخدم لتبنّي الهجمات، كما تتطلب الأمور.

كريسبين سميث

معهد واشنطن