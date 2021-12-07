قطر للطاقة: اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الغاز المسال لغوانغدونغ الصينية

أعلنت قطر للطاقة -اليوم الاثنين- أن شركتها التابعة “راس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة” وقعت اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع مجموعة “غوانغدونغ للطاقة المحدودة” لتوريد مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين لمدة 10 أعوام تبدأ عام 2024.

وقال المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، “يسعدنا التوقيع على اتفاقية البيع والشراء طويلة الأمد هذه مع مجموعة غوانغدونغ للطاقة، ونتطلع إلى بناء علاقة ناجحة ومجزية لكلا الجانبين”.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تؤكد “التزامنا بالبقاء كشريك موثوق به لدى جمهورية الصين الشعبية على المدى البعيد”.

وشحنات الغاز الطبيعي المسال التي ستورّد بموجب هذه الاتفاقية ستستخدم سفن أسطول دولة قطر من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، وستقوم مجموعة “غوانغدونغ” بتسلّم الغاز المسال بشكل أساسي في محطتي استقبال دابينغ وجوهاي.

وفي شهر سبتمبر/أيلول الماضي وقعت قطر للطاقة اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة “سي إن أو أو سي” (CNOOC) لتجارة وتسويق الغاز والطاقة المحدودة، بموجبها سيتم توريد 3.5 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى الشركة على مدى 15 عاما تبدأ في يناير/كانون الثاني 2022.

وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلنت قطر للطاقة أنها طلبت بناء 4 ناقلات للغاز الطبيعي المسال من مجموعة “هودونغ جونغوا” لبناء السفن المحدودة “هودونغ” (Hudong) المملوكة بالكامل لمؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن المحدودة.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي