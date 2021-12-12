ميليشيات إيران لسوريين: الولاء… أو الرحيل

بدأت ميليشيات إيرانية في تدمر وريفها شرق حمص، بوضع الناس في وسط سوريا بين خيارين: «إما الولاء لها أو الرحيل» إلى مناطق أخرى.

وتحدث شباب لـ«الشرق الأوسط»، لدى وصولهم إلى مناطق المعارضة في شمال سوريا بعد مغادرتهم تدمر في البادية السورية، عن «حجم الانتهاكات بحق من تبقى من أهالي المدينة، على أيدي الميليشيات الإيرانية منذ سيطرتها على مدينة تدمر ومنطقة السخنة ومحيطهما، منذ ما يقارب 3 أعوام، من تنظيم (داعش)».

وقال «أبو عمر» (52 عاماً)، أحد أبناء تدمر الذي وصل وأسرته التي تضم سبعة أشخاص إلى مدينة الباب شمال حلب، بعد «رحلة شاقة ومكلفة مادياً»، إنه «لم يبق أمام من تبقى من العوائل التدمرية الأصلية التي ما زالت تعيش في المدينة، ويبلغ تعدادها نحو 400 عائلة، سبل للعيش فيها إلا بالولاء لهذه الميليشيات والعمل مجبرين لديها في بناء المقار العسكرية وحراستها ليلاً والعمل في الحفريات بوسائل بسيطة للبحث عن لقى أثرية لصالح الميليشيات». وقال: «هذه الضمانة الوحيدة التي تؤمن لهم استمرار الإقامة والعيش في مدينتهم التي ولدوا وعاشوا فيها… أو الرحيل»، كما فعل هو.

وأضاف «أبو عمر»: «في الفترة الأخيرة بدأت الميليشيات الإيرانية بإجبار الشبان على حراسة المقار العسكرية من هجمات تنظيم (داعش) مقابل السماح لهم بممارسة الأعمال في سبخة الملح في تدمر لاستخراج الملح، وبيعه لكسب قوت العيش». وزاد: «عدد سكان تدمر قبل 2011، كان نحو 78 ألف نسمة، بينما اليوم لا يتجاوز 8 آلاف شخص. الآخرون من السكان، هم مهجرون ونازحون في مخيم الركبان والجزيرة السورية (الرقة ودير الزور) وهناك عائلات بدأت تصل إلى الشمال السوري ودول الجوار».

الشرق الاوسط