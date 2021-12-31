مصادر: الصين تخفض الدفعة الأولى من حصص واردات النفط 11 %

قالت مصادر في قطاع النفط ووثيقة اطلعت عليها وكالة أنباء “رويترز” إن الصين أصدرت الدفعة الأولى من حصص واردات النفط الخام لعام 2022 بكميات تقل 11 في المئة عن المخصصات الأولى لعام 2021، وإن الشركات الخاصة الكبيرة حصلت على نصيب الأسد من هذه الحصص.

وحسب الوكالة، قلصت أسعار النفط العالمية مكاسبها في أعقاب انخفاض حصص واردات أكبر مستورد للخام في العالم إلى 109.03 مليون طن في الدفعة الأولى من العام.

ومن بين 42 شركة حصلت على حصص من الواردات، فازت أكبر ثلاث شركات تكرير خاصة في البلاد وهي “تشجيانغ للبتروكيماويات (زد.بي.سي)” و”هينغلي” للبتروكيماويات و”شينغ هونغ” للكيماويات مجتمعة بنحو 41.95 مليون طن، وهو ما يشكل حوالى 38 في المئة من إجمالي الواردات وأكثر 50 في المئة تقريبا من نصيبها في العام السابق.

وأظهرت وثيقة من وزارة التجارة أن المصافي الأصغر، التي يقع معظمها في مركز التكرير الشرقي بإقليم شاندونغ، حصلت على 51.4 مليون طن من حصص الاستيراد؛ وهو ما يقل 26 في المئة عن العام الماضي.

وحددت الصين حصصا إجمالية لواردات النفط الخام للشركات غير الحكومية في عام 2022 عند 243 مليون طن وهو نفس المستوى الذي حددته في مستهل عام 2021.

الشرق الاوسط