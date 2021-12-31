أكثر من مليون إصابة يومية بـ«كوفيد-19» في العالم

في ظلّ تزايد الإصابات بـ«كوفيد-19» تخطى العالم للمرّة الأولى العتبة الرمزية لمليون حالة جديدة يوميا في الأسبوع الممتدّ من 23 إلى 29 ديسمبر (كانون الأول) ، وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقد أحصيت أكثر من 7,3 مليون إصابة جديدة بـ«كوفيد-19» في العالم خلال الأيام السبعة الأخيرة، أي ما يعادل 1045000 إصابة في اليوم. وهذا المجموع أعلى بكثير من المستوى القياسي المسجّل قبل الموجة الحالية بين 23 و29 أبريل (نيسان) 2021 مع 817 ألف حالة يومية.

ويقوم هذا التعداد على الحصيلة اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كلّ بلد. ويبقى جزء كبير من الحالات القليلة الخطورة أو التي لا تظهر فيها أعراض خارج هذه الإحصاءات، بالرغم من تكثيف حملات التشخيص في بلدان كثيرة منذ بداية الوباء العالمي عقب رصد الفيروس للمرّة الأولى أواخر العام 2019. وبالإضافة إلى ذلك، تختلف السياسات المعتمدة لإجراء الفحوص من بلد إلى آخر.

وازداد عدد الإصابات في العالم الآخذ في الارتفاع منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) بنسبة 46 % خلال الأيام السبعة الأخيرة مقارنة بالأسبوع السابق.

وقد يتسبّب انتشار المتحورة «أوميكرون» الشديدة العدوى بـ«تسونامي من الحالات»، كما قال الأربعاء المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس. وقد حذّر من أن هذه الطفرة في الحالات «تمارس حاضرا ومستقبلا ضغوطاً فائقة على طواقم صحية منهكة وأنظمة صحية على وشك الانهيار».

وتتركز أكثر من 85 % من الإصابات الحالية في منطقتين حيث تنتشر «أوميكرون» على نطاق واسع هما أوروبا (4022000 حالة خلال الأيام السبعة الماضية، زيادة بنسبة 36 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق) والولايات المتحدة وكندا (2264000 حالة، +86 %). ولم يسجَّل انحسار للجائحة خلال الأسبوع المنصرم سوى في آسيا (268000 حالة، -12 %).

وخلافا لما هي حال الإصابات، يتراجع عدد الوفيات الناجمة عن «كوفيد-19» منذ ثلاثة أسابيع. وسُجّلت نحو 6400 وفاة مرتبطة بالفيروس خلال الأيام السبعة الماضية في العالم (أيّ أقلّ بنسبة 6 % من الأسبوع السابق)، في أدنى حصيلة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020.

العرب