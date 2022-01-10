العراق يقر الاتفاقية الإطارية لمد خط أنابيب لنقل النفط من البصرة إلى ميناء العقبة الأردني

وافق مجلس الوزراء العراقي على الاتفاقية الإطارية لمشروع مد خط أنابيب لنقل نفط عراقي خام من البصرة إلى ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر.

ونقل موقع قناة «المملكة» الأردنية عن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، قوله أمس الإثنين أن نظيره العراقي، إحسان عبدالجبار أبلغه في مكالمة هاتفية بموافقة مجلس الوزراء العراقي على اتفاق الإطار وتفويضه بإنهاء الإجراءات اللازمة لتوقيعه.

وأشار إلى أنه اتفق مع نظيره العراقي على توجيه الفرق الفنية والقانونية الخاصة بمد خط الأنابيب لاستكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع الاتفاق.

واتفق الوزيران على ضرورة البناء على مُخرجات القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الرابعة التي عقدت في حزيران/يونيو من العام الماضي في العاصمة بغداد بمشاركة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ويأتي المشروع في إطار توطيد العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الثنائي، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين من خلال فتح منفذ جديد لصـادرات النـفط العراقي يمنح الأردن بموجبه حق شراء 150 ألف برميل نفط يومياً لتكريرها في مصفاة البترول في مدينة الزرقاء.

وتقدر كلفة تنفيذ المشروع (الذي يمتد من محطات الضخ في البصرة في العراق إلى ميناء العقبة في الأردن) بنحو9-7 مليار دولار، حسب تقديرات الجانب العراقي للمشروع.

القدس العربي