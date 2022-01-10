النفط يرتفع بسبب مخاوف تتعلق بالإمدادات في كازاخستان وليبيا

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، حيث أدى تعطل الإمدادات في كازاخستان وليبيا إلى تقليص المخاوف من نزول الأسعار الناجمة عن الارتفاع العالمي السريع في الإصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

وارتفع خام برنت 16 سنتا أو 0.2% إلى 81.91 دولارا للبرميل الساعة 0406 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتًا أو 0.2% إلى 79.05 دولارا للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط 5% الأسبوع الماضي بعد أن عطلت الاحتجاجات في كازاخستان خطوط القطارات وأضرت بالإنتاج في أكبر حقول النفط بالبلاد. وفي ليبيا أدت عمليات صيانة خط أنابيب إلى خفض الإنتاج من 1.3 مليون برميل يوميا العام الماضي إلى 729 ألفا.

وارتفع التوظيف بالولايات المتحدة بشكل أقل من المتوقع في ديسمبر/كانون الأول وسط نقص بأعداد العمال، ويمكن أن تظل زيادة التوظيف متواضعة على المدى القريب في وقت يؤدي فيه تزايد إصابات كوفيد-19 لتعطيل النشاط الاقتصادي.

وطبقا لإحصاء رويترز، تم تسجيل أكثر من 304.87 ملايين إصابة بفيروس كورونا، و5 ملايين و834 ألفا و506 حالات وفاة على مستوى العالم.

المصدر : رويترز