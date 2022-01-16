وسائل إعلام أميركية: احتجاز رهائن في كنيس يهودي بتكساس

أفادت وسائل إعلام أميركية بأن رجلا احتجز أشخاصا رهائن بكنيس يهودي في كوليفيل بولاية تكساس السبت.

وذكرت صحيفة “فورت وورث ستار تليغرام” (Fort Worth Star-Telegram) الأميركية أن فريقا من شرطة التدخل السريع حاصر المبنى، وطلب من سكان المنطقة إخلاء المنازل المجاورة، وأنه تفاوض مع الرجل الذي يحتجز الرهائن.

وبحسب الصحيفة، فقد تم تصوير بداية الحادثة في بث مباشر على فيسبوك، عندما دخل المسلح وبدأ بالصراخ حول أمور دينية (لم توضحها).

بدوره، قال موقع “ذا ديلي بيست” الأميركي، إن البث المباشر استمر لفترة من الزمن، دون التمكن من رؤية أي شخص في المكان، لكن سُمع صوت لرجل بلكنة بريطانية يهدد بإطلاق النار على أي شخص يتدخل.

وأوردت قناة “إيه بي سي نيوز” (ABC News) نقلا عن مصدر لم تحدده أن المشتبه به يحتجز حاخاما و3 رهائن آخرين في كنيس “بيت إسرائيل” في كوليفيل على بُعد حوالي 40 كيلومترا غرب دالاس.

وأضافت القناة أن الخاطف مسلح ويدّعي أنه وضع قنابل في مواقع لم يكشفها.

كما نقلت “إيه بي سي نيوز” عن مسؤول أميركي مطلع على الأمر، أن الرجل يزعم أنه شقيق عافية صديقي التي أطلقت عليها صحف أميركية لقب “سيدة القاعدة”، وهو يطالب بإطلاق سراح أخته من السجن.

وقضت محكمة في نيويورك عام 2010 بسجن الباكستانية عافية صديقي 86 عاما بتهمة محاولة قتل عسكريين أميركيين في أفغانستان. وقد أثارت القضية البارزة احتجاجات في باكستان.

بدوره، قال المدعي العام في تكساس إنه لا يعرف بعد دوافع احتجاز الرهائن، وإن المشتبه به لم يعتقل، مشيرا إلى أنه لا تأكيدات على وجود أي مواد متفجرة في الكنيس اليهودي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي -في تغريدة لها- إن الرئيس الأميركي جو بايدن يتابع الوضع، وإن الاتصالات قائمة بين أعضاء فريق الأمن القومي وإنهم على اتصال بقيادة المؤسسات الأمنية.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في حسابه على تويتر، إنه يتابع عن كثب وضعية الرهائن في الكنيس اليهودي.

المصدر : وكالات