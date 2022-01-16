ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي العماني 9.2 % بنوفمبر

علنت سلطنة عمان ارتفاع إجمالي الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي (مضافًا إليه الاستيراد) حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنسبة 2. 9 % ليصل إلى 46 مليارًا و50 مليون متر مكعب مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020م، حسبما نشرت وكالة الانباء الالمانية.

وقال المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حسب وكالة الأنباء العمانية عبر حسابها على “تويتر” اليوم (الأحد)، إنّ الزيادة تُعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع إنتاج الغاز المصاحب بنسبة 2. 20 % ليبلغ ثمانية مليارات و499 مليون متر مكعب، وارتفاع إنتاج الغاز غير المصاحب (شاملًا الاستيراد) بنسبة 9. 5 % ليصل إلى 37 مليارًا و550 مليون متر مكعب.

ووفق الوكالة، يعد مصنع “أوكيو” للغاز البترولي المُسال بصلالة الأول من نوعه لمعالجة الغاز في سلطنة عُمان.

الشرق الاوسط