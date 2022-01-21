اللاذقية وطرطوس في القبضة الروسية

أصبح ميناءَا اللاذقية وطرطوس غرب سوريا على البحر المتوسط، في قبضة روسيا، بعد تأكيدها أمس، بدء تسيير دوريات عسكرية فيهما، بهدف «حمايتهما من أي هجمات قد تنفذها مجموعات إرهابية انطلاقاً من ريفي اللاذقية وإدلب».

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن مصدر عسكري روسي قوله، إن «طائرات الاستطلاع الروسية بدأت على التوازي أنشطتها في رصد مختلف أقسام ومحطات مرفأ اللاذقية بشكل كامل وعلى مدار الساعة، تزامناً مع استمرار القوات الروسية في تسيير دوريات على كامل أقسام المرفأ ومحيطه». وتشمل الإجراءات، حسب المصدر، «مرفأ طرطوس على الساحل السوري حيث تم زيادة عدد القوات الروسية المسؤولة عن حماية المرفأ، مع قيام طائرات الاستطلاع بجولات رقابية في أجواء الميناء ومحيطه».

في غضون ذلك، قالت مصادر في الحسكة شمال شرقي سوريا، إن انفجاراً لسيارة مفخخة استهدف أمس سجن الثانوية الصناعية بمدينة الحسكة الذي يوجد فيه عناصر أجانب لتنظيم «داعش».

وأوضح المصدر أن الانفجار هز السجن، الذي تديره «قوات سوريا الديمقراطية»، وتلاه سماع أصوات اشتباكات بالأسلحة الخفيفة مع أنباء عن هروب عدد من معتقلي «داعش» بعد قيامهم بعملية عصيان داخل المنشأة. وأفادت مصادر عدة بتحليق مروحيات وطائرات حربية تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، حليفة «قوات سوريا الديمقراطية».

على صعيد آخر، يجتمع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن في جنيف اليوم، مع مسؤول الملف السوري في الخارجية الأميركية إيثان غولدريش لبحث مقترح «خطوة مقابل خطوة» والعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لتنفيذ القرار 2254.

القدس العربي