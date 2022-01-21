التهدئة التركية – الإماراتية تخلق مناخا جديدا في ليبيا

انعكست التحولات السياسية والدبلوماسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وخاصة على مستوى العلاقات الإماراتية – التركية، على الوضع في ليبيا، وأدت التهدئة بين تركيا والإمارات إلى حراك جديد تشهده الساحة الليبية وهو ما بات يمثل مؤشرا على الانطلاق نحو مرحلة مختلفة عن السابق، ولاسيما بعد وصول سفير دولة الإمارات العربية المتحدة إلى طرابلس والسفير التركي إلى شرق البلاد الخاضع لنفوذ الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقالت مصادر مطلعة لـ”العرب” إن التأثيرات الإقليمية كانت حاسمة في تغيير المواقف والتوجهات في الداخل الليبي، وإن انطلاق تركيا نحو المصالحة مع أبوظبي وفتح جسور التواصل مع القاهرة وتغيير الخطاب تجاه الرياض في انتظار زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إليها خلال الشهر القادم، أدت بالفعل إلى إحداث تحولات مهمة في العلاقة بين أبوظبي وطرابلس، وأنقرة وشرق ليبيا، وكذلك في العلاقات الداخلية بين الأطراف الليبية، ولاسيما بين رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح ومجلس الدولة خالد المشري اللذين اجتمعا مؤخرا في الرباط لبحث آفاق التعاون بين المجلسين من أجل حلحلة الوضع السياسي إثر خيبة الانتخابات.

والاثنين الماضي أعلن رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة عن إعادة فتح سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في طرابلس، بعد لقاء السفير الإماراتي الجديد لدى ليبيا محمد علي الشامسي، وتمت مناقشة موضوع السماح للمواطنين الليبيين بالتقدّم لطلب التأشيرة الإماراتية إلكترونيّا، كما تمت مناقشة مسألة استئناف عمل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إن الشامسي قدم أوراق اعتماده إلى محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي سفيرا لدولة الإمارات لدى ليبيا، وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وليبيا، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.