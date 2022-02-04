الوجه الحقيقي لإيران: تهديد مبطن للإمارات ثم رشقة مُسيّرات من العراق

كشفت مكالمة بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ووزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد، وتلميح المسؤول الإيراني إلى خطر “الكيان الصهيوني” وما تلا ذلك من إطلاق مُسيّرات من العراق، عن الوجه الحقيقي لإيران التي وجهت تهديدا مبطنا إلى الإمارات ومن ورائها دول الخليج ثم أمرت أذرعها في العراق بتنفيذ تهديداتها بهدف الضغط والابتزاز.

وقال متابعون للشأن الخليجي إن إيران أظهرت أن الحوار الذي تهدف إليه مع دول الخليج وما صاحبه من عروض للتعاون الاقتصادي ليس سوى مناورة لربح الوقت وتخفيف الضغوط عنها؛ فنوايا إيران تجاه دول الخليج تقوم على العداء المستحكم.

وأشار المتابعون إلى أن طهران، بتحريك أذرعها في العراق من أجل استهداف الإمارات، تخطط لتوسيع رقعة المواجهة وفتح جبهة الشمال بعد أن نجحت أبوظبي في التصدي للهجمات الحوثية وأفشلت سعي إيران لإرباك الوضع الأمني والتأثير على صورة الإمارات كرمز اقتصادي إقليمي ودولي.

ويرى هؤلاء أن إيران قد تكون بصدد الاستعداد للسيناريو الأسوأ ألا وهو تكبّد الحوثيين هزيمة قاسية على أيدي قوات حليفة للإمارات، ولهذا تسعى لتنشيط جبهة الميليشيات العراقية كبديل، لافتين إلى أن تحريك هذه الجبهة وإن كان تأثيره على الإمارات محدودا إلا أنه سيفاقم الضغوط على إيران ويثبت اتّهامَها باستخدام العراق كواجهة لخدمة أجندتها، سواء تعلّقت هذه الأجندة بالولايات المتحدة أو بدول الخليج.

وأثار الكشف عن هذه الهجمات غضب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر -الذي سيكون الحاكم الفعلي في العراق- من استهداف دول الجوار والمس من صورته كشخص قوي يمكن أن يسيطر على الوضع الأمني في البلاد.

إيران تخطط لتوسيع رقعة المواجهة بفتح جبهة الشمال وتستعد للسيناريو الأسوأ ألا وهو تكبّد الحوثيين هزيمة قاسية

ولا يستبعد المتابعون أن تكون إشارات الصدر الحازمة موجهة إلى قادة أساسيين في ميليشيا الحشد الشعبي ممن خسروا الانتخابات ويريدون الآن فرض أمر واقع جديد من خلال استخدام الصواريخ الإيرانية والفوضى الأمنية وعدم حسم مسائل الكتلة الأكبر ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

وحرص الصدر -في بيان أصدره الخميس- على رفع الغطاء السياسي عن المهاجمين، وكذلك طمأنة الخليجيين بأن العراق في المرحلة القادمة لن يكون تابعا لأي أجندة تهدد أمنهم.

وقال الصدر إن “بعض الإرهابيين الخارجين عن القانون سارع إلى زج العراق في حرب إقليمية خطرة من خلال استهداف دولة خليجية بحجة التطبيع أو بحجة حرب اليمن”.

وأكد أن” العراق بحاجة إلى ألا يكون السلام والهيبة وعدم التبعية لأوامر الخارج منطلقا للاعتداء على دول الجوار والدول الإقليمية، وعلى الحكومة العراقية التعامل مع الفاعلين بجد وحزم”.

ودعا الحكومة إلى “التعامل مع الفاعلين (المسؤولين عن الهجوم) بجد وحزم، وإلا فإنها ستكون مقصرة، بل قد يتسبب سكوتها بما لا تُحمد عقباه”.