أوكرانيا التي احتلت العراق: العرب لا يتعاطفون مع كييف

لندن – رغم أن روسيا تدخلت عسكريا وسيطرت على مناطق من أوكرانيا، فإن الشعوب العربية في غالبيتها تظهر دعمها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولا تبدي أيّ تعاطف مع أوكرانيا بالرغم من الحملات الإعلامية الغربية المتضامنة مع كييف والشعب الأوكراني، وما تنقله من صور للتفجيرات وموجة المهاجرين إلى دول الجوار.

ويقول عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي إنهم لن ينسوا لأوكرانيا أنها كانت قوة الاحتلال الثالثة عدديا في 2003 إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا، وأنها شاركت لمدة خمس سنوات في احتلال العراق بخمسة آلاف جندي.

ويعتقد مراقبون أن العرب يحددون موقفهم دائما في الصف المعارض للولايات المتحدة التي لا يسمح سجلها في المنطقة خلال العقود الماضية بالتعاطف معها سواء في مواقفها الداعمة لإسرائيل، أو غزوها للعراق، أو برود علاقتها مع دول الخليج ومصر.

وتستفيد روسيا من هذا الموقف المسبق المعارض لمواقف الأميركيين والأوروبيين، وهو ما يفسر الإعجاب الذي يلاقيه بوتين في المنطقة كرئيس قوي قادر على اتخاذ القرار بسرعة وتنفيذه بشكل يدفع الولايات المتحدة إلى التراجع، وهو ما حدث في أوكرانيا وسوريا وليبيا قبل ذلك.

ولا ينحصر الإعجاب ببوتين كـ”زعيم ملهم” عند جمهور إيران وحزب الله اللبناني بسبب تقاطع المصالح في سوريا، ولكن الأمر يمتد خاصة إلى دول شمال أفريقيا التي تجد ميلا تلقائيا لروسيا والصين. كما أن الخليجيين بات مزاجهم يقترب أكثر من روسيا بسبب برود العلاقة مع إدارة الرئيس جو بايدن.

وقوبل تصويت دول عربية الأربعاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح إدانة روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا بنقد واسع على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبر أن التصويت انحياز لا مصلحة للعرب فيه.

وتضرّرت أوكرانيا من صورة الولايات المتحدة رغم أنها تمتلك ما يفترض أن يجعل أغلب العرب في صفها، فأغلبهم يعيشون على ما تنتجه من قمح، ويعدّون الأيام من أجل أن تنتهي الحرب وتعود حركة نقل القمح إلى نسقها المعتاد حتى يقدروا على جلب شحنات جديدة من الغذاء تكفيهم لأشهر أخرى.

وألقى التعامل الغربي مع اللاجئين الهاربين من أوكرانيا بتأثيره على مواقف الجمهور العربي، حيث بدأ الناس يتحدثون عن التمييز الغربي ضد العرب والأفارقة ويهاجمون الثقافة الغربية الاستعلائية وتناسوا أصل القضية، وهي أن الهجرة الفوضوية هذه فرضها التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، وأن الدول الغربية تريد إظهار تضامنها مع الشعب الأوكراني باستقبال اللاجئين الهاربين من الحرب دون أن تغير سياستها بالنسبة إلى اللاجئين من جنسيات أخرى.