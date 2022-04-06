سبب الحرب في أوكرانيا: عضوية الناتو أم الديمقراطية؟

لسوء الحظ، تحول التنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة وروسيا إلى صراع ساخن. ومن الواضح أن الهجوم العسكري الذي شنته روسيا في 24 شباط (فبراير) في أوكرانيا لا يسير كما هو مخطط له. ويقاتل الأوكرانيون ببطولة من أجل استقلال وطنهم. وحتى بعد انتهاء هذه الحرب، ستتم مناقشة نتائجها لفترة طويلة. وسيكون سبب الحرب هو أول الأشياء التي يجب فهمها بشكل صحيح.

لن يبرر فهم أسباب الحرب بشكل صحيح تلك الأسباب. وإذا علق المرء في تفسيرات مبنية على التخمين بدلاً من الأسباب الحقيقية؛ أي لا تتعلق بالوقائع الملموسة، يصبح من الصعب للغاية تفسير ما يحدث واتخاذ الموقف الصحيح.

منذ قبول طلب عضوية أوكرانيا في الناتو في العام 2008، وحتى قبل ذلك، عارضت روسيا هذه العضوية دائمًا. وعلى الرغم من ذلك، تكثفت تدريجياً المساعدة العسكرية التي يقدمها الناتو لأوكرانيا ومحاولات إنشاء قاعدة فيها.

شبه الخبير الإستراتيجي دميتري ترينين، أحد الأشخاص الأحياء الذين يعرفون روسيا عن كثب، أوكرانيا كعضو في الناتو بـ”حاملة طائرات غير قابلة للغرق” راسية على الحدود الروسية. كما أكد خبراء السياسة الخارجية البارزون، مثل جورج كينان، وهنري كيسنجر، وجون ميرشيمر، وستيفن والت وأكثر مما يمكننا سرد أسمائهم هنا، مرارًا وتكرارًا على أن روسيا لن تقبل هذا التطور. ثم رفضت أميركا وحلف شمال الأطلسي أخيرًا قبول الطلبات المكتوبة التي قدمتها روسيا في كانون الأول (ديسمبر) 2021. وعندئذ قررت روسيا تحقيق هدفها عسكريًا.

بطبيعة الحال، يجب أن يُنظر إلى عضوية أوكرانيا في الناتو على أنها رمز للتنافس الجيوسياسي بين أميركا وروسيا، والذي يتضمن قضايا أخرى. ولا يمكننا الخوض في كل هذه المشاكل هنا. ومن ناحية أخرى، هناك ادعاء بأن السبب الحقيقي للحرب هو الديمقراطية. ووفقًا للبيان، ستؤثر الديمقراطية في أوكرانيا على شعب روسيا، وسيبدأون في التفكير بأنه إذا كانت هناك ديمقراطية، فإننا سنقوم أيضًا بتغيير النظام في روسيا. وقد بدأت موسكو حربا لمنع هذا الخطر.

من المثير للاهتمام أن الغالبية العظمى ممن يروجون هذا الادعاء هم خبراء متقاعدون في السياسة الخارجية أمضوا حياتهم المهنية وهم يعملون في مجال العلاقات الدولية. ويذهب أحد الادعاءات على النحو الآتي: “استخدمت روسيا هدف الناتو الأوكراني كذريعة… لا تريد روسيا أن يقترب الناتو من حدودها بالديمقراطية والقيم المعاصرة”.

ولا يقدم الذين يطرحون هذا الادعاء أي أسباب ملموسة. ولكن مع ذلك، دعونا نلقِ نظرة فاحصة.

حصلت أوكرانيا على استقلالها في العام 1991. ومنذ ذلك الحين، عملت الديمقراطية في أوكرانيا دائمًا بشكل سيئ للغاية. من بين الدول الثلاث الشقيقة للسلاف الشرقيين وبيلاروسيا وروسيا وأوكرانيا، كانت أوكرانيا دائمًا الأكثر غرقًا في الفقر. وذهب العديد من المواطنين الأوكرانيين إلى بيلاروسيا أو روسيا للبحث عن عمل في تلك البلدان، باستثناء السنوات القليلة الماضية عندما توترت العلاقات السياسية. ولكن لم يكن من غير المألوف أن يذهب المواطنون الروس أو البيلاروسيون إلى أوكرانيا للبحث عن عمل أيضاً. والسبب البسيط هو أن دخل الفرد في أوكرانيا يبلغ حوالي نصف دخل الفرد في بيلاروسيا وثلث دخل الفرد في روسيا: أوكرانيا 3.700 دولار، بيلاروسيا 6.400 دولار وروسيا 10.100 دولار (البنك الدولي، 2020).

إضافة إلى الفقر، كانت أوكرانيا تسبح دائماً في الفساد. ووفقًا لتقرير مشروع العدالة العالمية 2021، احتلت بيلاروسيا المرتبة 57 وروسيا في المرتبة 88 في الفساد، بينما احتلت أوكرانيا المرتبة 115 في قائمة دول العالم في الفساد.

كيف يمكن لموسكو أن تشن حربًا كبرى حتى لا تصبح أوكرانيا ذات الدخل الثالث، والمواطنين الذين يذهبون إلى روسيا للبحث عن عمل، والغارقة في الفساد، مركزًا لجذب الروس؟ هل لهذا علاقة بالعقل والمنطق؟ لماذا لا يهتم خبراؤنا الذين يدافعون عن هذا الادعاء الساذج بإعادة النظر في الحقائق الواقعية؟

في كانون الأول (ديسمبر) 2021، غطت وسائل الإعلام طلبات روسيا المكتوبة إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. وكان الأمر كله يتعلق بالمنافسة الجيوسياسية ولم يكن هناك طموح واحد للديمقراطية في أوكرانيا. وفي وقت لاحق، استجابت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لهذه المطالب كتابة، وظلت تلك الإجابات في الإطار نفسه.

بعد بدء الحرب، قدمت روسيا حزمة الاقتراح المكونة من 15 بندا إلى أوكرانيا لاتفاقية سلام. وتستمر المفاوضات. هناك، أيضًا، لا يوجد مطلب لتفعيل الديمقراطية في أوكرانيا. وأتساءل عما إذا كانت روسيا قد أعلنت كل أهدافها، أم أنها تخفي من باب الخداع هدفها المتمثل تخريب الديمقراطية في أوكرانيا؟!

إضافة إلى ذلك، بين العامين 1991 و2008، عندما سارت العلاقات بين البلدين بشكل جيد للغاية، لم تظهر روسيا مثل هذا الموقف. لم تكن الديمقراطية يومًا نظامًا يحسد عليه في أوكرانيا، لكنها تعمل بشكل مثالي تقريبًا في فنلندا، الجارة الأخرى لروسيا. وتشترك فنلندا، مثل أوكرانيا، في حدود برية طويلة مع روسيا. وبالمثل، لديها روابط لغوية وثقافية وثيقة مع دول البلطيق التي كانت ذات يوم جزءًا من النظام السوفياتي.

كانت أقوى سنوات الاتحاد السوفياتي بعد الحرب العالمية الثانية. وفي تلك الأيام، وخاصة في عهد جوزيف ستالين، وحتى الانهيار السوفياتي، كانت فنلندا تحت ضغط شديد من موسكو وتعرضت لمطالب ثقيلة. لكن كل هذه المطالب كانت مرتبطة بالموقع الجيوسياسي لفنلندا. على سبيل المثال، بالنسبة لستالين، لم تكن محاولة تعطيل عمل الديمقراطية في فنلندا غير شائعة في تلك السنوات. ولم يهتم حتى بذلك.

لم تظهر الديمقراطية كنظام إلا في نهاية القرن التاسع عشر. أما التنافس الجيوسياسي بين القوى العظمى، وبالتالي الحروب، فقديمة جداً. والمثال الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بموضوعنا هو أن الروس والألمان هاجموا بولندا مرات عدة معًا، وقاموا بتفكيك هذا البلد ثلاث مرات على الأقل -أربع مرات وفقًا للبولنديين. وتم محو بولندا بالكامل من الخريطة ذات مرة.

أما وجهة النظر القائلة إن الديمقراطية هي السبب في هجوم روسيا على أوكرانيا فيتبناها في الغالب الصقور الذين يدافعون عن السياسة الخارجية الأميركية الأكثر تطرفاً وتدخلًا. وعندما هاجمت أميركا العراق في تلعام 2003، استخدم هؤلاء الصقور مرة أخرى ذريعة الديمقراطية متعمدين تقديم أعذار كاذبة.

من المفترض أن تنشأ الديمقراطية في العراق، وبعد ذلك تنتقل إلى العرب الذين سيتأثرون بهذا المثال ويسقطون جميع الأنظمة القمعية في المنطقة، وبالتالي فإن الولايات المتحدة ستجلب الديمقراطية إلى الشرق الأوسط (نظرية الدومينو). كما تقوم أميركا وإسرائيل بمهاجمة إيران بلا توقف منذ سنوات، وتقصفان الوحدات والمنشآت العسكرية الإيرانية، وتغتالان القادة والعلماء، وتشنان حربا إلكترونية تكنولوجية. وصرح مسؤولون أميركيون وإسرائيليون رفيعو المستوى مرارًا أنهم يعدون خططًا هجومية بهدف “قصف إيران للعودة إلى العصر الحجري”.

أهي الديمقراطية؟ أم هو أمن إسرائيل على غرار مثال أوكرانيا؟ إذا لم يكن هدف أميركا “جعل فم روسيا ينزف”، وليس منافستها الجيوسياسية، لو كانت هناك ديمقراطية في أوكرانيا لكانت تصرفت بشكل مختلف تمامًا قبل الحرب والآن.

إنني أجد الآراء التي طرحها بعض خبراء السياسة الخارجية المتقاعدين في الأيام الأخيرة غريبة. قال أحدهم مؤخرًا، “إن نصف الشعب التركي متشكك في الغرب، ولكن عندما يُسأل، تقول الغالبية العظمى إنهم سيختارون الغرب للعيش فيه. وهذا يشير إلى تدهور النفسية الاجتماعية”.

على العكس من ذلك، يتمتع المجتمع التركي بنظرة صحية. وعند سؤال الأتراك قال معظمهم إنهم سيختارون الغرب للعيش فيه لأن الدول الغربية أفضل حالاً من حيث الديمقراطية والحريات والازدهار، إن لم تكن مثالية بالطبع. ولكن لا يوجد جانب إيجابي ملموس للسياسة الخارجية الأميركية والغربية في المنطقة. والسياسة التي يتبعونها في العراق وأفغانستان وفلسطين وفي كل مكان آخر تقريبًا واضحة. نعم، من الضروري النظر إلى الغرب بعين الريبة من هذا المنظور.

يجب على تركيا أولاً أن تعزز الديمقراطية وسيادة القانون. ويجب أن تنضم إلى المؤسسات الغربية. ولكن لا ينبغي لتركيا أن تدعم واشنطن بشكل أعمى، كما أظهر الزعيمان الرائدان في السنوات الستين الماضية، سليمان ديميريل وبولنت أجاويد، مرارًا وتكرارًا، حتى خلال أصعب أيام الحرب الباردة. إن مصالحنا مختلفة.

أنا متأكد من أنه بما أن تركيا لا تبتعد عن الديمقراطية وتقع في أيدي إدارة الخبراء، وبما أن الشعب هو من يقرر السلطة، فإنها لن تقع في فخ التأييد الأعمى لأميركا.

الغد