تركيا والتطورات الميدانية في شمالي سوريا

معمر فيصل خولي

قال نيوتن في قانونه الأول للحركة ” أن الجسم الساكن يبقى ساكن، مالم تؤثر عليه قوة ما” وما ينطبق على “الجسم” ينسحب أيضًا على الخرائط السياسية، فهي أيضا تبقى ثابته ما لم يسعى الفاعلون إلى تحريكها . فبعد وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وتحذير نيتنياهو لبشار الأسد من “اللعب في النار”، وتراجع محور المقاومة، وتعطيل إيران مسار التطبيع التركي السوري، وتعطيل إيران أيضَا انضمام تركيا إلى تجمع البريكس، وانشغال روسيا في حربها بأوكرانيا. رأت تركيا بكل هذه العوامل مجتمعة، وبموافقة دولية أن الوقت مناسب لتحريك الخارطة في شمالي سوريا بما يخدم مصالحها. لذا شنت المعارضة السورية هجومًا مباغتًا على محافظة حلب التي تمكنت من السيطرة عليها في غضون ساعات.

هناك من التحليلات السياسية العربية التي ترى أن التحرك التركي في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به بيئة الشرق الأوسط، يثير بعض التساؤلات حول دوافعها بالنسبة إلى تلك التحليلات، وترى أن تركيا تهدف من وراء هجوم المعارضة السورية على حلب تحريك أزمة جديدة من أجل تعقيد المشهد الإقليمي في الشرق الأوسط.

يمكن القول أنه ليس مطلوب من تركيا أن تضبط توقيتها وفق ساعات الآخرين، فتركيا تتحرك وفق ايجاد حل لأزمة ترى تركيا فيها إنها شكلت لها أزمة داخلية وهنا اقصد ملف اللاجئين السوريين على أراضيها، حيث سبّب هذا الملف لحزب العدالة والتنمية قلق جديد يضاف إلى قضايا القلق الاجتماعي الذي ورثته الدولة التركية منذ تأسيها عام 1924م. فملف اللاجئين في تركيًا عامل قلق سياسي واقتصاديي واجتماعي، ولا بد من معالجته .

هذا الملف كان سببًا في تراجع الحزب في الانتخابات المحلية التي أجريت في آذار/ مارس الفائت، فتركيا كان من بين أسباب التطبيع مع نظام بشار الأسد إيجاد حل لملف اللاجئين عن طريق إنشاء منطقة آمنة في الداخل السوري لعودة اللاجئين، لكن هذا التطبيع اصطدم بالرفض الإيراني، فتركيا كانت تخشى على الدوام، نظرا للظروف المعقدة في شمالي سوريا ان تنشأ موجة جديدة من المهاجرين السوريين إلى أراضيها مما يزيد من الأعباء علىها ، فتركيا هدفت من هذا التطور الميداني الأخير ايجاد منطقة آمنة لعودة ما يقارب٢ مليون سوري اليها.

فحزب العدالة والتنمية لا يريد أن يذهب إلى أي استحقاق دستوري في المستقبل وملف اللاجئين السوريين لم يتم معالجته، كي لا يستخدم ضده في من قبل الأحزاب التركية وفي النقاشات العامة، فالحزب يسعى في أن يتمكن في تصفير مشكلة اللاجئين في السياسة الداخلية التركية كما تمكن من تصفير المشكلات مع دول الجوار على مستوى السياسة الخارجية؟

فتحرك تركيا عبر المعارضة السورية لم يأت من دافع الرغبة في التوسع على حساب الأراضي السورية وإنما حل لمشكلة في الأساس هي مشكلة سورية داخلية، وتحملت تركيا تبعاتها منذ سنوات، ومن أجل أيضًا تصويب مسار الأستانة الذي لم يلتزم به النظام السوري معتمدًُا في ذلك على إيران وروسيا وحزب الله.. فاللوم لا يقع على تركيا، وإنما على النظام السوري الذي لم يتحرك خطوة إلى الأمام في سبيل إصلاح الشأن الداخلي وإنما اعتمد على حلفائه في حماية نظامه وحماية الأمر الواقع.ظنًا منه أن هذا الأمر سيبقى خالدًا ونسي أو تناسى أن الحركة، هي من سنن الكون.