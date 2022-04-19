هل يمكن بناء نظام عالمي جديد؟

من الواضح أن العولمة التي تقودها الشركات العابرة للحدود قد غيرت العلاقات الاجتماعية بشكل جذري، وأفقرت الملايين من الناس، ودمرت الثقافات التي نشأت لقرون، وتهدد الصحة البيئية وتدمر الطبيعة. ولسوء الحظ، لا تغير ثورة المعلومات هذه الحقيقة. فانتشار وتوزيع المعرفة غير متكافئ. والإنترنت والهواتف المحمولة غير متاحة بعد لمعظم سكان العالم. ولا يستطيع هذا الجزء الكبير الوصول إلى المعلومات ولا يمكنه متابعة التطورات. إنه يحاول الاستمرار في الحياة فحسب.

خلق النظام أزمة من خلال الحفاظ على المؤسسات القديمة مع العولمة. ومع ذلك، ما يزال التغيير ممكنا. من الممكن إنشاء نظام يحترم العدالة والمساواة والديمقراطية وحقوق جميع الكائنات الحية والساكنة من خلال عمل المواطنين في جميع أنحاء العالم. وعلى وجه الخصوص، يخلق البيروقراطيون والمصرفيون والاقتصاديون الذين يديرون النظام المالي العالمي تأثيرات مهمة في حياة الناس العاديين من خلال القرارات التي يتخذونها. وقد أصبحت إعادة هيكلة مؤسسات هذا النظام، ذي البنية المناهضة للديمقراطية، إلزامية.

يبدو من المستحيل على البلدان المتخلفة عن الركب من حيث البنية التحتية التقنية والتعليم ورأس المال أن تدخل الأسواق الكبيرة. ولذلك، في حين أن منظمات الدولة القومية المتخلفة والمتطورة تنشط الديناميات الداخلية، يجب أن يتم مثل هذا الهيكل على المستوى العالمي بحيث يمكن وضع بعض المعايير المشتركة بين الناس الذين يعيشون في العالم مع هذه الديناميات الداخلية، ويمكن أن تطبق عقوبات على الدول القوية التي لا تمتثل لهذا على المستوى العالمي.

بينما تمتلك الدول القوية أكثر من 60 % من الأصوات في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فإن لدى هذه الدول 17 % من الأصوات في هيئات الأمم المتحدة. والولايات المتحدة، التي تمتلك الحصة الكبرى في صندوق النقد الدولي، هي الدولة الوحيدة التي لها حق النقض (الفيتو). وبوجود المقر الرئيسي لصندوق النقد الدولي في واشنطن، فإن هذا يمنح الولايات المتحدة قوة غير متكافئة.

يحتاج صندوق النقد الدولي الذي يتم إنشاؤه حديثًا وربطه بنظام الأمم المتحدة، وتعمل جمعيته العامة كبرلمان، إلى هدف أخلاقي جديد وعمل ديمقراطي. يجب أن يسيطر صندوق النقد الدولي على القوى الفوضوية وأن يضع التسهيلات تحت تصرف غالبية مخلوقات العالم، كما يجب إدراج البنك الدولي في مظلة الأمم المتحدة وإعطائه هيكلاً يحقق أهدافه على الأساس الأخلاقي نفسه.

كما ذكرت الخبيرة الاقتصادية جين دارستو، يحتاج العالم إلى مؤسسة جديدة، بنك مركزي عالمي (بنك تبادل دولي)، والذي سيقلل من عدم الاستقرار وعدم الكفاءة في الأسواق المالية العالمية. ولن يطبع هذا البنك النقود، ولكنه سيخلق احتياطيًا دوليًا حتى تتمكن البلدان من إجراء المعاملات التجارية والمالية بأموالها الخاصة. وتخلق حقيقة أن الدولار أصبح العملة الأساسية للاقتصاد العالمي في النظام الحالي نظامًا غير متكافئ. وحتى لو نجحت البلدان المدينة في الصادرات وزادت احتياطياتها من النقد الأجنبي، فإن المضاربين يستهلكون هذه الاحتياطيات.

يجب أن تعطي منظمة التجارة العالمية الأولوية لهدف زيادة الأمن الاقتصادي والبيئي لجميع الناس، وليس هدف التجارة الدولية القائمة على النمو المستدام. ويجب أن تضع المعايير البيئية العالمية منظمة داخل نظام الأمم المتحدة الجديد. ويجب أن تكون منظمة التجارة العالمية منظمة تفرض وتشرف على هذه المعايير داخل منظومة الأمم المتحدة.

كما يشير توني كلارك، عضو مجلس إدارة المنتدى الدولي حول العولمة، فإن مراقبة المصلحة العامة لرأس المال الدولي يجب أن تكون ضمن اختصاص منظمة التجارة العالمية. وهو يقترح اتفاقية استثمار بديلة من شأنها إضفاء الشرعية على الأعمال التجارية الكبيرة، بما في ذلك قواعد الاستثمار البديلة التي ستحفز الاستثمار لصالح المجتمعات المحلية وتضمن السيطرة الديمقراطية على رأس المال.

يقترح روبن راوند، وهو أيضًا أحد رواد مبادرة “هاليفاكس”، تطبيق “ضريبة توبين” في المعاملات المالية الدولية. فقد حول الاستثمار غير الخاضع للرقابة الاقتصاد العالمي إلى كازينو حيث يطارد المضاربون الأرباح الفورية ويتم تجاهل النتائج. لهذا السبب، يُعتقد أن الضرائب المفروضة على المضاربة المالية ستعمل على استقرار الأسواق العالمية وخلق الأموال اللازمة للتنمية العالمية.

كل يوم، يتم تداول 1.5 تريليون دولار في الأسواق المالية الدولية. ويرتبط 95 % من هذا المبلغ بالتقلبات في قيم العملات وأسعار الفائدة. والمراهنون دائما يفوزون وتكسب بنوك الاستثمار الدولية الكثير في هذه اللعبة، ويتم تدمير غالبية الدول والشعوب. هذه الضريبة (أقل من نصف 1 %)، التي اقترحها الاقتصادي جيمس توبين الحائز على جائزة نوبل، ستقضي أيضًا على الرغبة في المضاربة، حيث تتم المضاربة على هوامش صغيرة جدًا.

مما لا شك فيه أن إعادة تصميم النظام العالمي لن يقوم بها المستفيدون من النظام. وتقع مهمة قيادة المبادرات المدنية على عاتق أولئك الذين يمكنهم ذلك. وسوف يزداد الضغط من أجل التغيير عندما ندرك أن أولئك الذين يديرون النظام العالمي، وخاصة الاقتصاد، يمثلون أقلية صغيرة.

هناك حاجة إلى تحرك كبير لتوحيد الحركات الاجتماعية المهمة في أجزاء مختلفة من العالم حول محور يقوم على الهدف المشترك والتصميم على القضاء على الفقر وضمان سلام عالمي دائم، أي على أساس الإنسان والطبيعة. ولسوء الحظ، لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من إثبات قدرته على أن يكون مبادرة يمكنها إنشاء مثل هذا المحور.

المطلوب عملية ديمقراطية تتحول فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من كونها هيئة استشارية لتعمل مثل البرلمان، ما يجعلها جهازًا يتخذ قرارات ملزمة في الغالب، ويجعلها الجهاز التنفيذي لمجلس الأمن. ويجب إلغاء العضوية الدائمة والتحول إلى الانتخاب. والبلدان التي ستكون أعضاء في هذه الهيئة ستخدم لمدة 4 سنوات وتخرج من الجمعية العامة كشرط أساسي للهيكلة.

من الواضح أن العولمة لا يمكنها تحقيق نتائج عادلة إلا بقرارات سياسية تتخذ نتيجة للبنية الفوقية الديمقراطية في العالم. ومع إضفاء الديمقراطية على نظام الأمم المتحدة، يجب أيضًا إدراج المنظمات الاقتصادية الدولية (مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية) في نظام الأمم المتحدة الديمقراطي.

سيكون نزع السلاح أهم قضية في نظام الأمم المتحدة. ولا شك أن نزع سلاح الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي أهم من نزع سلاح الدول النامية. فهذه الدول هي التي تبيع تقنيات الأسلحة التقليدية والبيولوجية والكيميائية والنووية إلى البلدان النامية.

في هذه الحالة، لن يكون نزع سلاح الدول القوية وتوجيه موارد العالم نحو الناس والطبيعة ممكنًا إلا من خلال إنشاء هيكل ديمقراطي جديد في العالم. ودمقرطة نظام الأمم المتحدة مهم لهذا الغرض.

عندما يكون من الضروري التدخل في موقف من شأنه أن يشكل خطرًا على الطبيعة والإنسانية على الأرض، فإن برلمان الأمم المتحدة سوف يتخذ قراره، وسيتم تفعيل المنظمات داخل هيكله، وستكون قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قادرة على استخدام عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بالقوة في حالات الصراع، ولن تكون هناك حاجة لمنظمات عسكرية حزبية مثل حلف الناتو.

في حين أن العاقل الماكر والجشع والفضولي والمحتال يدمرون الأنواع ما عدا أنفسهم، هل سيكونون قادرين على بناء نظام عالمي جديد من خلال التحول إلى قيم مثل العدالة والمساواة والحرية والجماليات والأخلاق؟

الغد