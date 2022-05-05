الغرب لا يزال مرتبكا حول كيفية الاستجابة للأزمة الأوكرانية

منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، كانت إمدادات الطاقة، ولاسيما الغاز من موسكو إلى أوروبا، ورقة ضغط أسهمت بشكل كبير في تفاعلات عمليات صنع القرار حيال الحرب بدول أوروبية عدة تعتمد على هذه الإمدادات. ومع تطور الحرب بدأت روسيا تلوّح بهذه الورقة، واستخدمتها مؤخرا لتكثيف الضغط على الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا.

وقال كون كوفلين الباحث البريطاني إن أفضل طريقة للغرب للرد على محاولة روسيا الصارخة لابتزاز أوروبا للتخلي عن دعمها لأوكرانيا، تتلخص في تزويد القوات الأوكرانية بالمعدات العسكرية التي تحتاجها لكسب الحرب.

وحتى الآن، يتألف معظم الدعم العسكري الذي تقدمه دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” أساسا من أسلحة دفاعية، مثل الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات والسفن.

وجاءت المحاولة الجادة الوحيدة لتزويد أوكرانيا بأسلحة متطورة من بولندا في المراحل المبكرة من الحرب، عندما اقترحت وارسو تزويد كييف بـ70 طائرة حربية روسية من طراز ميغ 29 من الحقبة السوفيتية، كانت لا تزال في الخدمة في بولندا وبلغاريا وسلوفاكيا.

وقيل إن الصفقة كانت متقدمة جدا إلى درجة أن الطيارين الأوكرانيين سافروا إلى بولندا لإنهاء الصفقة والعودة بالطائرات عبر الحدود.

أفضل طريقة للرد على محاولة روسيا ابتزاز أوروبا تتلخص في تزويدها بالمعدات العسكرية التي تحتاجها لكسب الحرب

لكن الاقتراح أفسدته إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في نهاية المطاف، التي سحبت دعمها خوفا من أن يؤدي التسليم إلى توسيع الصراع إلى مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” جون كيربي “نحن لا نؤيد نقل مقاتلات إلى سلاح الجو الأوكراني في هذا الوقت”، مما أدى إلى إجهاض الصفقة بشكل فعال.

وجاء رفض البنتاغون للصفقة بعد أن صرّح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في وقت سابق، خلال مقابلة مع برنامج “واجه الأمة” على شبكة “سي.بي.أس”، بأن بولندا لديها “ضوء أخضر” لإرسال الطائرات الحربية.

ويقول كوفلين إن الرسائل المتناقضة من البنتاغون ووزارة الخارجية إذا كانت قد أظهرت الارتباك العميق في قلب إدارة بايدن حول كيفية الاستجابة للأزمة الأوكرانية، فإنها لم تفعل شيئا يذكر لمساعدة الجيش الأوكراني في معركته اليائسة ضد قوة موسكو النارية المتفوقة.

ويضيف أن السبب بطبيعة الحال في أن بايدن متردد في الموافقة على بيع المعدات العسكرية إلى كييف، هو أن إدارته تعرضت للتخويف بتهديدات بوتين المتعلقة بترسانة روسيا النووية القوية.

وأوضح أن إشارة الرئيس الروسي المستمرة إلى أسلحته النووية ليست في الواقع أكثر من خدعة، وعلامة على ضعفه الآن، بعد أن بات من الواضح أن خطته لغزو أوكرانيا أصبحت كارثة لا يمكن تخفيفها. وعلاوة على ذلك، تحتاج إدارة بايدن إلى أن تتعلم أنه لا يمكنها التراجع في كل مرة تستخدم فيها دولة مارقة، سواء كانت روسيا أو إيران، القضية النووية لتهديد الغرب.

وبالتالي، ينبغي على واشنطن أن تتجاهل تهديدات بوتين الفارغة، وفي أعقاب القرار الدراماتيكي الذي اتخذته روسيا الأسبوع الماضي بخفض إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا، ينبغي لها أن تنظر بجدية في رفع مستوى الدعم العسكري الذي تقدمه لأوكرانيا.

وتقول روسيا إنها قطعت إمدادات الغاز إلى الدولتين الواقعتين في أوروبا الشرقية، لأنهما رفضتا الموافقة على طلب الكرملين بأن يتم الدفع بالروبل، العملة الوطنية الروسية. لكن السبب الحقيقي هو أن روسيا تحاول ابتزاز بولندا وبلغاريا، اللتين أصبحتا من أبرز المؤيدين للمجهود الحربي الأوكراني، لإنهاء دعمهما لكييف.

وأثار الإجراء الروسي حتما مخاوف من أن موسكو ستسعى إلى استخدام ابتزاز الطاقة ضد بقية أوروبا، إذا استمرت في تقديم الدعم لأوكرانيا. وكما قال أندريه يرماك، كبير موظفي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ردا على الإجراء الذي اتخذ ضد بولندا وبلغاريا، بأن روسيا “بدأت في ابتزاز أوروبا بالغاز”.

الوقت ممتاز للاتحاد الأوروبي لإعطاء الضوء الأخضر لخط أنابيب شرق المتوسط الذي يعمل منذ سنوات ولكن أفسدته إدارة بايدن بالاستسلام لتركيا

وأضاف أن “روسيا تحاول تحطيم وحدة حلفائنا. وتثبت روسيا أيضا أن موارد الطاقة سلاح. ولهذا السبب يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون موحدا ويفرض حظرا على موارد الطاقة، مما يحرم الروس من أسلحتهم في مجال الطاقة”.

كما نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بروسيا لاستخدامها الغاز “كأداة للابتزاز”. وقالت في بيان عقب قرار خفض الإمدادات إلى بولندا وبلغاريا “هذا غير مبرر وغير مقبول. ويظهر هذا مرة أخرى عدم موثوقية روسيا كمورد للغاز”.

كما أنه وقت ممتاز للاتحاد الأوروبي أخيرا لإعطاء الضوء الأخضر لخط أنابيب شرق البحر المتوسط، الذي يعمل منذ سنوات، ولكن أيضا أفسدته إدارة بايدن في الاستسلام لتركيا. ومع ذلك، لا يزال هذا المشروع حلا مثاليا لتنويع إمدادات الغاز إلى أوروبا، وينتظر فقط موافقة الاتحاد الأوروبي.

ويقول كوفلين إنه من المؤكد أن تصرف روسيا يمثل تصعيدا كبيرا في مواجهتها مع الغرب بشأن أوكرانيا. وبالتالي، فإن أفضل طريقة للغرب للرد تتلخص في عدم التنازل أمام المطالب الروسية بتقليص دعمه لكييف.

ولكن يتعين عليه أن يفعل العكس، ويزود أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها ليس فقط للدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي، ولكن أيضا للهجوم وكسب الحرب. ويرى كوفلين أن الرئيس فلاديمير بوتين “يائس ويحتاج إلى أن يفهم أنه إذا ذهب إلى الخيار النووي، فإن روسيا ستتوقف عن الوجود”.

ومنذ بدء الحرب في فبراير، تجنب القادة الغربيون، من الرئيس الأميركي إلى المستشار الألماني أولاف شولتس، مرارا توفير المعدات العسكرية لأوكرانيا خوفا من إثارة صراع أوسع نطاقا مع موسكو.

ويقول كوفلين إنه مع دخول الحرب الآن شهرها الثالث، وعدم إظهار بوتين أي ميل لوقف هجومه الهمجي على شعب أوكرانيا، من الواضح أن سياسة الاسترضاء هذه قد فشلت.

صحيفة العرب اللندنية