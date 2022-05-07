روسيا تعلن تدمير معدات أميركية وأوروبية وصلت لأوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم (السبت) إنها دمرت كمية كبيرة من المعدات العسكرية القادمة من الولايات المتحدة وبلدان أوروبية قرب محطة بوهودوخيف للسكك الحديدية في منطقة خاركيف في أوكرانيا.

وأضافت أنها قصفت 18 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليل تشمل مخازن أسلحة في داتشن قرب مدينة أوديسا الساحلية.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صباحية، إن القوات الروسية الجوية قامت بضرب 18 منشأة عسكرية في أوكرانيا، منها نقطتا قيادة في مقاطعة خاركيف، وخمس مناطق لتركيز الأفراد والمعدات العسكرية، وثلاثة مستودعات للذخيرة والوقود في مقاطعة أوديسا.

وأشار المتحدث إلى أنه نتيجة الضربات، قتل ما يصل إلى 280 عنصرا من الجانب الأوكراني، كما تم تعطيل 48 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية.

وخلال الليل، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 13 طائرة بدون طيار فوق أراضي مقاطعات نيكولاييف وخيرسون، وخاركيف، إضافة إلى جمهورية دونيتسك الشعبية.

كما تم اعتراض ثلاثة صواريخ باليستية أوكرانية من طراز «توتشكا – أو» وتسع مقذوفات لراجمات الصواريخ «سمبرتش» في منطقة مدينة إيزيوم بمقاطعة خاركيف.

الشرق الاوسط