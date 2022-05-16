الإطار التنسيقي الشيعي يرحب بمبادرة المستقلين لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

رحبت قوى الإطار التنسيقي الشيعية فجر اليوم الاثنين بالخطوات “العملية التي أعلن عنها النواب المستقلّون في تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي وحفظ حق الأغلبية”.

وقالت قوى الإطار التنسيقي ، في تعليق لها حول دعوة النواب المستقلين والقوى الناشئة لتشكيل الكتلة الأكثر عددا وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة “نرحّب بالخطوات العمليّة التي أعلن عنها النواب المستقلّون والتي تقترب كثيرا من مبادرتنا التي أعلنا عنها في الثالث من الشهر الجاري في تشكيل الكتلة الأكبر وحفظ حق الأغلبية”.

وأعلنت القوى الشيعية الإلتزام “بتكليف مرشّح محايد كفء يضطلع بتشكيل الحكومة لإنهاء حالة الانسداد السياسي واستمرار الإطار التنسيقي بنهجه في الحوار مع من يريد الخير لشعبنا ووطننا وندعو إلى الحوار المباشر لننطلق سويّة لبناء الدولة وتقديم الخدمات”.

ودعت قوى الإطار التنسيقي الشيعية “الكتل السياسيّة للتفاعل الإيجابي مع ما أعلنه المستقلّون والحركات الناشئة”.

وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي يقود تحالف الأغلبية في البرلمان العراقي قد أعلن التحول إلى المعارضة الوطنية وأعطى مهلة 30 يوما للنواب المستقلين بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

(د ب أ)