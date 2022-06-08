تفسير العواقب الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية

أحدثت الحرب الروسية الأوكرانية صدمة كبيرة في جانب العرض في اقتصاد ما بعد كوفيد، وأطلقت العنان للتضخم ونقص الغذاء وارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية. كما أنها تهدد بقلب القواعد التي قام عليها الاقتصاد العالمي بعد العام 1991 رأساً على عقب.

حتى بينما تكتب مجلة “الإيكونوميست” عن “كارثة الغذاء المقبلة”، يعترف محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، بأنه غير قادر على إيقاف التضخم في المملكة المتحدة عند معدل 10 في المائة. كما أن مكتب الولايات المتحدة لإحصائيات العمل يسجل تضخمًا بنسبة 8.3 في المائة لشهر نيسان (أبريل). وفيما يلي، ينظر رئيس تحرير “فير أوبزيرفر”، أتول سينغ، تحت السطح وحول الزاوية لمحاولة شرح ما يمكن توقعه في الاقتصاد العالمي والعواقب الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية.

ما العواقب الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية؟

العواقب وخيمة وكارثية. لم يكن يمكن أن تأتي هذه الحرب في وقت أسوأ من هذا. لقد شهدنا أزمة مالية عالمية في العامين 2007-2008. وبعد ذلك، اتبعت البنوك المركزية سياسة نقدية فضفاضة مع التيسير الكمي. وبعد ذلك، كان على الحكومات، بطبيعة الحال، أن تكون فضفاضة مالياً لمكافحة الوباء.

والآن، تتسبب الحرب الروسية الأوكرانية في صدمة في جانب العرض، مما يعني عودة اقتصادات الطاقة، وعودة اقتصادات الغذاء، وبطبيعة الحال، عودة اقتصادات السلع.

اقتصادات الطاقة؟ بكل بساطة، ارتفعت أسعار النفط والغاز. وأصبح التضخم يمزق العالم، حتى أن البلدان الغنية نفسها تعاني.

الغذاء؟ حسنًا، قرأنا في “مجلة الإيكونوميست”، لا أقل، عن كارثة الغذاء الوشيكة -هناك 250 مليون شخص معرضون الآن لخطر المجاعة.

السلع؟ إن روسيا هي أكبر مصدّر للغاز الطبيعي، وثاني أكبر مصدّر للنفط، وثالث أكبر مصدّر للفحم. ويأتي حوالي 25 في المائة من النيكل المستخدم في صناعة البطاريات من روسيا. وفي الواقع، تأتي 50 في المائة من واردات الولايات المتحدة من اليورانيوم من روسيا، ناهيك عن النحاس والبلاديوم وغيرهما من المعادن.

لذلك، هناك صدمة حقيقية في جانب العرض ذات أبعاد هائلة. أضف إلى ذلك السفن التي لا تستطيع أن تغادر البحر الأسود، ويمكنك أن ترى أن هذا كله سينتهي بشكل سيئ للغاية.