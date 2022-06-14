قد تكون هذه هي الحرب الكبيرة التالية التي تلف العالم جميعا

لطالما قال القادة الإسرائيليون إنه لن يتم تقييد بلادهم أو إلزامها بأي اتفاق نووي يتم تجديده بين إيران والولايات المتحدة. وقد تؤدي المخاطر الناجمة عن الهجمات المتكررة التي تُشن داخل إيران، واحتمال حدوث عمليات انتقامية إيرانية، إلى خروج هذه العمليات عن نطاق السيطرة.

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خرجت الحرب الجارية بين إسرائيل وإيران عبر الشرق الأوسط من الظل إلى العلن منذ فترة طويلة. ولكن الآن، في ظل شن العديد من الهجمات التي يشتبه بأنها إسرائيلية داخل إيران نفسها، قد يشهد الصراع المميت تصاعداً -ربما إلى نطاق يتخطى المنطقة.

في الأسبوع الماضي، اقتحمت طائرات عدة من دون طيار رباعية المراوح منشأة إيرانية مشتبه أنها تستخدم للبحوث النووية والطائرات من دون طيار في بارشين. وأسفر الهجوم عن مقتل مهندس. وقبل ذلك ببضعة أيام، اغتال قاتلان على دراجتين ناريتين عقيداً عسكرياً إيرانياً في قلب طهران. وفي شباط (فبراير)، أصابت طائرات عدة مسيرة قاعدة إيرانية للطائرات من دون طيار في كرمانشاه في غرب البلاد. وعلى الرغم من أن المسؤولين الإسرائيليين لم يعلنوا عن المسؤولية العملية رسمياً، إلا أن التلميحات المختلفة غير الملحوظة الصادرة عنهم وتقارير وسائل الإعلام لم تترك مجالاً للشك في مصدر هذه الهجمات.

ويشكل كل ذلك جزءاً مما وصفته الحكومة الإسرائيلية، بعد أقل من عام بقليل على توليها سدة الحكم، بـ”مبدأ الأخطبوط”، وهو توسع جديد وخطير لحملتها ضد القدرات العسكرية والنووية الإيرانية. فإذا كانت إسرائيل قد ضربت داخل إيران في السنوات الماضية، فقد فعلت ذلك سراً -عادةً من خلال جواسيس وهجمات إلكترونية- واستهدفت بشكل شبه دائم العلماء النوويين والمنشآت النووية الإيرانية. وعلى مدى ما يقرب من عقد من الزمن أيضاً، لم تُخفِ إسرائيل حملتها القائمة على الضربات الجوية، داخل سورية بشكل رئيسي، ضد الميليشيات المتحالفة مع إيران وشحناتها من الأسلحة. ولكن الآن، يتكلم المسؤولون الإسرائيليون صراحة عن “استراتيجية دفاعية جديدة”، كما عبر عنها أحدهم لموقع مجلة “ذي ديلي بيست” The Daily Beast، تستهدف “رأس” الأخطبوط في إيران، وليس فقط “أذرعه” في مختلف أنحاء المنطقة، في دول مثل سورية ولبنان والعراق، وفي قطاع غزة.

في كلمة ألقاها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مؤخراً، قال: “على مدى سنوات عديدة، نفذ النظام الإيراني أعمالاً إرهابية ضد إسرائيل والمنطقة عبر وكلائه، ولكن لسبب ما تمتع رأس الأخطبوط -أي إيران نفسها- بالحصانة. أما اليوم فقد انتهى عصر حصانة النظام الإيراني”.

وكان بينيت قد استخدم للمرة الأولى هذا التشبيه عن الأخطبوط الإيراني قبل سنوات عدة، عندما طالب بتبني سياسة أكثر عدوانية. ولكنه اليوم كرئيس وزراء، أصبح في مكانة تخوله تحقيق التحول السياسي الذي تبناه صناع القرار الإسرائيليون الرئيسيون الآخرون.

وقال المسؤول الإسرائيلي الرفيع المستوى: “لدى (الإيرانيين) معادلتهم العسكرية القائمة منذ فترة طويلة”، والتي قامت بموجبها طهران بالمساعدة على إنشاء مجموعة من الميليشيات والجماعات المتحالفة معها المحيطة بإسرائيل وتزويدها بترسانات وقذائف صاروخية ضخمة، على غرار حزب الله في لبنان أو حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، والحوثيين في اليمن أو جهات شيعية مختلفة تعمل بالوكالة عنها في سورية والعراق.

ووفقاً لمسؤول الدفاع الإسرائيلي الذي تحدث إلى “الديلي بيست”، فإن هناك أيضاً خطراً متزايداً من الطائرات المسيرة الإيرانية التي يمكن أن تخترق الشبكة المعقدة للدفاعات الجوية الإسرائيلية. وأضاف المسؤول: “نحتاج إلى تغيير الوضع لصالحنا، وقطع رأس” الأخطبوط. ومن أجل القيام بذلك، وكما يفترض المنطق، يجب تقليص القدرات الإيرانية، الأمر الذي أدى إلى تنفيذ الهجمات الأخيرة على قواعد الطائرات المسيرة الإيرانية واغتيال العقيد حسن صياد خدايي، أحد قادة فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني الذي يُعتقد أنه مسؤول عن التخطيط لشن هجمات ضد أهداف إسرائيلية في الخارج. ومن المرجح أن يكون الأمر الأكثر أهمية بالنسبة للاستراتيجيين الإسرائيليين هو ضرورة إدراك إيران حالياً بأنها ستدفع ثمناً مباشراً لكل هجوم يشنه أحد وكلائها.

في الثلاثين من أيار (مايو)، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد: “إذا كان الإيرانيون يعتقدون أنه يمكنهم ترهيبنا في وطننا وأننا لن نرد عليهم في وطنهم، فهم مخطئون. لا تسير الأمور على هذا النحو. لا يُسمح لهم بنشر الإرهاب على حدودنا أو داخل إسرائيل والبقاء محصنين في إيران بينما نواصل التنافس معهم في ساحات ثانوية مثل سورية أو لبنان”.

إن مخاطر هذا النهج الإسرائيلي الجديد واضحة أساساً. فقد ألقى مسؤولون إيرانيون اللوم على إسرائيل في مقتل خدايي في طهران وتعهدوا بالرد. وفي عطلة نهاية الأسبوع الذي تلا الهجوم، قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي: “الشهداء الذين قتلهم الصهاينة هم في مكانة أعلى بكثير. إن شاء الله، سننتقم من الأعداء”.

ووفقاً لبعض التقارير، وُضعت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، بما فيها القبة الحديدية، في حالة تأهب قصوى بسبب خطر الهجمات الصاروخية من لبنان وسورية. ولن تكون هذه الضربة هي الأولى من نوعها، حتى لو لم تستهدف مثيلاتها في السابق إسرائيل مباشرةً. ففي شباط (فبراير)، بعد تعرض المنشأة الإيرانية الأولى للطائرات المسيرة لهجوم، أطلقت إيران صواريخ عدة على ما قالت إنها قاعدة استخبارات إسرائيلية في كردستان العراق تُستخدم لإطلاق الطائرات المسيرة المهاجمة.

وبشكل أكثر تحديداً، وفي الثلاثين من أيار (مايو)، “شحذ” مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تحذيره الحالي من السفر إلى تركيا، مقدراً أن هناك “مخاطر عالية جداً” و”تهديداً ملموساً” ضد الإسرائيليين من جانب عملاء إيرانيين داخل البلاد. وفي خطوة غير عادية للغاية، وفقاً لبعض التقارير، اتصلت السلطات الإسرائيلية بـ100 مواطن يُعتقد أنهم أهداف محددة وطلبت منهم العودة إلى إسرائيل. ومن دون سبق ما نشرته وسيلة إعلامية تابعة للنظام الإيراني، أصدر هذا المنفذ الإعلامي أسماء خمسة ضباط سابقين في المخابرات العسكرية الإسرائيلية (ومديرين تنفيذيين حاليين في مجال التكنولوجيا) يُزعم أنهم مدرجون في قائمة المستهدفين من قبل طهران. وفي تحذيره، أضاف مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: “هناك قلق متزايد في المؤسسة الأمنية بشأن المساعي الإيرانية لمهاجمة أهداف إسرائيلية حول العالم”، مشدداً على الدول الأخرى المحيطة بإيران ورابطاً هذا القلق مباشرةً بتداعيات مقتل العقيد في الحرس الثوري الإيراني.

على مدى العقود الثلاثة الماضية، ضربت إيران -وحزب الله اللبناني على وجه الخصوص- أهدافاً إسرائيلية ويهودية في أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية وآسيا، من بينها هجومان مدمران بشاحنتين مفخختين في بوينس آيرس في تسعينيات القرن الماضي استهدفا السفارة الإسرائيلية ومركزاً ثقافياً يهودياً، وهجوم تفجيري انتحاري على مصطافين إسرائيليين في بلغاريا في العام 2012، وهجوم في العام ذاته في نيودلهي أسفر عن إصابة دبلوماسي إسرائيلي.

ووفقاً لمسؤولين ومحللين إسرائيليين في شؤون الأمن، يُعتقد الآن أن جميع هذه الأنواع من الأهداف على مستوى العالم هي في مرمى نيران إيران. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لموقع الديلي بيست: “إنهم يبحثون باستمرار عن الفرص، والأهداف التي يعتقدون أنها أكثر ليونة”. ومع هذا، لم يكن ذلك جديداً، كما حرص المسؤول على التأكيد، حتى مع الاستراتيجية الإسرائيلية المشددة في الأشهر الأخيرة. وأضاف المسؤول: “لدى إيران قائمة طويلة من المظالم المتصورة، وهناك دائماً خطر الإرهاب والهجمات الأخرى من جانبهم”.

ويتماشى ذلك مع وجهة النظر العامة للحكومة الإسرائيلية بأن مخاطر الهجمات المتكررة على إيران نفسها، واحتمال حدوث عمليات انتقامية إيرانية، يمكن أن تخرج عن نطاق السيطرة. وكما أشار لي أحد كبار مسؤولي الدفاع الإسرائيليين (بشكل غير متوقع) في العام الماضي: “متى كانت المرة الأخيرة التي اندلعت فيها حرب كبرى في الشرق الأوسط؟” من خلال دحض سمعة المنطقة التي تطبعها آثار المعارك، سلط المسؤول الضوء على الحرب الإسرائيلية اللبنانية في العام 2006 والتي “بدأت كخطأ في التقدير، ولكن بخلاف ذلك، كانت الولايات المتحدة هي التي شنت حربين في العراق”، كما قال. “هناك الكثير من الطرق لتجنب الحرب”.

وكان القادة الإسرائيليون قد قالوا مراراً وتكراراً إنه لن يتم تقييدهم أو إلزامهم بأي اتفاق نووي يتم تجديده بين إيران والولايات المتحدة، والذي تبدو آفاقه غير مؤكدة في الوقت الحالي. بعبارة أخرى، ستستمر “عقيدة الأخطبوط” بغض النظر عن البرنامج النووي الإيراني الذي يتوسع باطراد، وربما بالتزامن معه. وستكون الثقة الإسرائيلية فيما يتعلق باستبعاد احتمال اندلاع حرب كبرى في الشرق الأوسط على المحك.

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