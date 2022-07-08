هل اقترب موعد العملية التركية في شمال سوريا؟

يواصل الجيش التركي الدفع بتعزيزات مكثفة إلى خطوط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محافظة حلب وسط مؤشرات على اقتراب الشروع في عملية عسكرية ستشمل منبج وتل رفعت لاستكمال إقامة منطقة آمنة على عمق 30 كيلومتراً داخل الأراضي سوريا.

وبدأت فصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا إجراء عمليات مراجعة على الاستعدادات الأخيرة لانطلاق العملية العسكرية التي سبق أن أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مايو (أيار) الماضي، قائلا إنها ستنطلق بين ليلة وضحاها عقب انتهاء تحضيرات إقامة الحزام الأمني على الحدود الجنوبية.

وكثفت وسائل الإعلام التركية على مدى الساعات الأخيرة نشر صور لاستعدادات فصائل الجيش الوطني في محافظة حلب. بينما أكد قادة في فصائل المعارضة الموالية لأنقرة أن العملية العسكرية «باتت أقرب من أي وقت مضى بعد وصول تعزيزات عسكرية نوعية» ونقلت وسائل إعلام تركية، الخميس، عن قادة بالجيش الوطني أن موعد إطلاق العمليات في ريفي حلب الشمالي والشرقي أصبحت مسألة أيام، وأنها ستكون على شكل هجوم سريع وخاطف على مختلف المحاور، وأنه تم إعطاء أوامر لمقاتلي الفصائل برفع الجاهزية القتالية إلى أعلى مستوى.

ودفع الجيش التركي على مدى الأيام الثلاثة الماضية بالمئات من عناصر القوات الخاصة التركية، وأرسل تعزيزات من الأسلحة النوعية إلى جبهتي منبج وتل رفعت. وتضمنت التعزيزات مئات الدبابات وراجمات الصواريخ والمدفعية. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن طائرة مسيرة تركية استهدفت، في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء – الخميس، نقطة عسكرية لقوات «مجلس منبج العسكري»، التابعة لـ«قسد»، في منطقة العريمة بريف منبج، شرق حلب، حيث قتل أحد عناصر هذه القوات.

وجاء القصف بعد انتهاء زيارة لوفد من التحالف الدولي للحرب على «داعش»، ضم نحو 40 من الأميركيين والفرنسيين والبريطانيين، كان وصل إلى مطاحن منبج واجتمع مع قيادة «مجلس منبج العسكري» للتباحث في مستجدات المنطقة والتهديدات التركية، وتجول مساء الأربعاء، في المدينة والتقى مع الأهالي «لطمأنتهم إزاء العملية العسكرية التركية المحتملة»، قبل أن يغادر المنطقة.

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية حالة الطوارئ تحسبا لاندلاع العملية التركية في أقرب وقت.

في الوقت ذاته، قصفت القوات التركية المتمركزة في قاعدة جبل الشيخ عقيل الواقعة على أطراف مدينة الباب بريف حلب الشرقي قرى تل مضيق ومزارع حساجك والنيربية وأم الحوش والشعالة ورادار الشعالة والحصية ما أدى إلى نزوح المئات من سكانها.

وجاء القصف التركي، بعد سقوط 4 صواريخ بالقرب من القاعدة التركية على أطراف قرية دابق قرب اخترين بريف حلب الشمالي، من مناطق سيطرة «قسد» والنظام السوري، حيث ردت القوات التركية بأكثر من 10 قذائف مدفعية وصاروخية.

وفي محور آخر، شهدت قريتا أم عشبة والداودية الواقعتان قرب خطوط التماس مع قوات «قسد» والنظام في منطقة أبو راسين ضمن ما يعرف بمنطقة «نبع السلام» الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شرق رأس العين، تحركات للقوات التركية، حيث دخل رتل من المدرعات ضم 12 مصفحة من منطقة باب الفرج الحدودية واتجه جانب منها نحو قرية أم عشبة حيث توجد قاعدة عسكرية، والجانب الآخر إلى قاعدة في قرية الداودية.

وأعلنت الإدارة الكردية الذاتية لشمال وشرق سوريا حالة الطوارئ في مناطق سيطرتها جراء التهديدات التركية. وقالت بعد جلسة استثنائية، إنه تقرر «إعلان حالة الطوارئ العامة في عموم مناطق شمال وشرق سوريا والإيعاز لجميع المجالس والهيئات واللجان والمؤسسات التابعة لها، لإعداد خطط الطوارئ لمواجهة التهديدات التي تستهدف المنطقة».

وأضافت أنها «ستضع جميع الإمكانيات في خدمة حماية سكان المنطقة من أي هجوم تركي محتمل، وإعطاء المجلس التنفيذي الأولوية في مشاريعه لمواجهة هذه التهديدات».

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