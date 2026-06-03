تحليل SWOT للاقتصاد العراقي في ظل تقلبات سعر الدولار: استراتيجيات حماية المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

الباحثة شذا خليل*

“يعتمد هذا التحليل على نموذج SWOT (سْوُوت)، وهو إطار استراتيجي يُستخدم لتقييم نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تؤثر في الاقتصاد.”

قد يبدو الارتفاع الطفيف في سعر الدولار الأمريكي في أسواق بغداد والانخفاض المحدود في أربيل مجرد حركة يومية اعتيادية في سوق الصرف، إلا أن الأمر بالنسبة للعراق يتجاوز ذلك بكثير. فالعراق ما زال يعتمد بصورة كبيرة على الواردات وعلى الإيرادات النفطية، مما يجعل أي تغير في سعر الدولار، حتى وإن كان محدوداً، ذا تأثير مباشر على الاقتصاد وحياة المواطنين. فسعر الصرف ليس مجرد رقم مالي، بل عامل يؤثر في القدرة الشرائية للأسر، وتكاليف الأعمال، ومستويات التضخم، وثقة المواطنين بالاستقرار الاقتصادي.

إن التحرك المحدود للدولار اليوم لا يمثل أزمة بحد ذاته، لكنه يعكس حساسية الاقتصاد العراقي تجاه المتغيرات الخارجية. فالعراق ما زال يعتمد على النفط لتمويل الجزء الأكبر من موازنته، ما يجعل استقرار الدينار مرتبطاً باستمرار تدفق الإيرادات النفطية. وفي حال تراجع أسعار النفط أو تصاعد التوترات الإقليمية التي تؤثر على التجارة والطاقة، فقد يواجه الاقتصاد ضغوطاً أكبر على سعر الصرف ومستويات التضخم. لذلك فإن الاستقرار الحقيقي للدينار لا يتحقق فقط عبر تدخلات البنك المركزي، بل عبر بناء اقتصاد متنوع قادر على توليد الإيرادات وفرص العمل بعيداً عن النفط.

ومن خلال تحليل SWOT (نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات)، يمكن فهم الواقع الاقتصادي الحالي بشكل أعمق، وتحديد السياسات اللازمة لحماية المواطنين من تقلبات سعر الصرف مستقبلاً.

نقاط القوة

تتمثل أكبر نقاط القوة في الاقتصاد العراقي في الثروة النفطية الكبيرة التي يمتلكها البلد. فصادرات النفط تمثل المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية وتوفر تدفقاً مستمراً للدولار الأمريكي إلى الاقتصاد. وتمنح هذه الإيرادات البنك المركزي العراقي قدرة على الحفاظ على احتياطيات أجنبية قوية والتدخل في السوق عند الحاجة للحفاظ على استقرار سعر الصرف.

كما تمتلك الحكومة أدوات مالية ونقدية تمكنها من إدارة السيولة والتحكم بجزء من حركة السوق. وبالمقارنة مع العديد من الدول النامية التي تعاني أزمات نقدية حادة، لا يزال العراق يمتلك موارد مالية تمكنه من الحد من التقلبات الكبيرة في سعر العملة.

إضافة إلى ذلك، شهد القطاع المصرفي العراقي تطوراً تدريجياً في أنظمة الدفع الإلكتروني والخدمات المالية الرقمية، وهو ما يشكل قاعدة مهمة لتعزيز الشفافية وتقليل الاعتماد على النقد الورقي مستقبلاً.

نقاط الضعف

على الرغم من الثروة النفطية، يعاني الاقتصاد العراقي من ضعف هيكلي يتمثل في الاعتماد الكبير على الاستيراد. فمعظم السلع الغذائية والأدوية والأجهزة والمواد الصناعية يتم استيرادها من الخارج وتسدد قيمتها بالدولار الأمريكي.

وهذا يعني أن أي ارتفاع في سعر الدولار ينعكس سريعاً على أسعار السلع والخدمات داخل العراق، مما يؤدي إلى زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود.

كما أن ضعف التنوع الاقتصادي يمثل مشكلة أساسية. فالقطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والسياحة والتكنولوجيا ما زالت محدودة التأثير مقارنة بقطاع النفط، الأمر الذي يجعل الاقتصاد العراقي شديد التأثر بتقلبات أسعار النفط العالمية.

ويضاف إلى ذلك استمرار حجم كبير من النشاط الاقتصادي خارج النظام المصرفي الرسمي، مما يحد من فعالية السياسات النقدية ويقلل من مستويات الشفافية والرقابة المالية.

الفرص

رغم التحديات الحالية، فإن تقلبات سعر الصرف يمكن أن تشكل فرصة حقيقية للإصلاح الاقتصادي.

فالعراق يمتلك فرصة لتسريع خطط تنويع الاقتصاد من خلال الاستثمار في الزراعة والصناعة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحديثة. فزيادة الإنتاج المحلي ستقلل الحاجة إلى الاستيراد وتخفف الطلب على الدولار.

كما تمثل الرقمنة المالية فرصة مهمة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتحسين جباية الضرائب والرسوم الحكومية، إضافة إلى الحد من عمليات غسل الأموال والتهرب المالي.

ومن الفرص المهمة أيضاً تحسين بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير البنية التحتية وتعزيز الاستقرار القانوني، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

التهديدات

يُعد التضخم من أبرز التهديدات التي قد تواجه الاقتصاد العراقي. فإذا استمر الدولار بالارتفاع بصورة ملحوظة، فإن أسعار السلع المستوردة سترتفع، ما يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة الضغوط المعيشية.

كما تشكل التوترات الجيوسياسية في المنطقة خطراً كبيراً على الاستقرار الاقتصادي. فأي اضطراب في صادرات النفط أو حركة التجارة أو الممرات البحرية قد ينعكس مباشرة على الإيرادات الحكومية وسعر الصرف.

ومن التهديدات الأخرى فقدان الثقة بالسوق. فعندما يتوقع المواطنون والتجار استمرار ارتفاع الدولار، قد يزداد الطلب عليه لأغراض الادخار أو المضاربة، مما يؤدي إلى مزيد من الضغوط على الدينار العراقي.

ويبقى الاعتماد المفرط على النفط أكبر تهديد استراتيجي للاقتصاد العراقي، إذ إن أي انخفاض حاد في أسعار النفط العالمية سيؤدي إلى تراجع الإيرادات الحكومية وتقليص قدرة الدولة على دعم استقرار العملة.

كيف يمكن حماية المواطنين؟

لحماية المواطنين من آثار تقلبات سعر الصرف، يجب أن تركز السياسات الاقتصادية على محورين متوازيين: الحفاظ على الاستقرار النقدي في المدى القصير، وإجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية في المدى الطويل.

فعلى المدى القصير، ينبغي للبنك المركزي الاستمرار في مراقبة السوق وضمان توفير الدولار للتجارة المشروعة ومنع المضاربات غير القانونية. أما على المدى الطويل، فإن الحل الحقيقي يكمن في بناء اقتصاد متنوع يقل اعتماده على النفط والاستيراد.

ويشمل ذلك دعم الإنتاج المحلي، وتطوير القطاع الصناعي والزراعي، وتوسيع أنظمة الدفع الإلكتروني، ومحاربة الفساد، وتحسين بيئة الاستثمار، وربط الأنظمة المالية والإدارية بالتكنولوجيا الحديثة.

إن الارتفاع الأخير في سعر الدولار لا يمثل أزمة حقيقية في الوقت الراهن، لكنه يبعث برسالة واضحة مفادها أن الاستقرار الاقتصادي المستدام لا يمكن أن يعتمد على النفط وحده. فكلما نجح العراق في استثمار نقاط قوته، ومعالجة نقاط ضعفه، واستغلال الفرص المتاحة، والاستعداد للتهديدات المحتملة، أصبح أكثر قدرة على حماية مواطنيه وبناء اقتصاد قوي وقادر على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية