النفط يشتعل والاقتصاد العالمي يرتجف.. كيف تدفع حرب إيران وأمريكا العالم نحو أزمة جديدة؟

الباحثة شذا خليل*

لم تعد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة مجرد توتر عسكري محدود في الشرق الأوسط، بل تحولت إلى أزمة اقتصادية عالمية تهدد استقرار الأسواق والطاقة والتجارة الدولية. فمع كل تصعيد عسكري جديد، تزداد المخاوف من دخول العالم مرحلة أكثر خطورة قد تعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي بالكامل.

التطورات الأخيرة بعد الضربات الأمريكية داخل إيران، ورد الحرس الثوري الإيراني باستهداف قاعدة جوية أمريكية، دفعت الأسواق العالمية إلى حالة من القلق الشديد، خصوصاً مع ارتباط الأزمة بمضيق هرمز، أحد أهم الممرات النفطية في العالم. هذا المضيق لا يمثل مجرد ممر بحري عادي، بل شرياناً حيوياً يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية القادمة من الخليج العربي. ولهذا فإن أي تهديد لحركة الملاحة فيه ينعكس مباشرة على أسعار النفط والطاقة حول العالم.

خلال ساعات فقط من التصعيد، قفزت أسعار النفط بأكثر من 3% لتقترب من 100 دولار للبرميل، في إشارة واضحة إلى حجم الخوف داخل الأسواق من احتمال توسع الصراع أو تعطل الإمدادات النفطية. فالأسواق لا تتعامل فقط مع الواقع الحالي، بل مع السيناريوهات المستقبلية المحتملة. وإذا استمرت التوترات أو تطورت إلى مواجهات أوسع، فإن العالم قد يواجه أزمة طاقة جديدة شبيهة بالأزمات الكبرى التي شهدها في العقود الماضية.

لكن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في ارتفاع أسعار النفط، بل في سلسلة التأثيرات الاقتصادية التي قد تنتج عنه. فكل ارتفاع في أسعار الطاقة يؤدي تلقائياً إلى ارتفاع تكاليف النقل والصناعة والإنتاج، وهو ما ينعكس لاحقاً على أسعار الغذاء والسلع والخدمات في مختلف دول العالم. وهذا يعني أن التضخم العالمي، الذي لم تتعافَ منه الاقتصادات بشكل كامل بعد، قد يعود بقوة أكبر خلال الفترة المقبلة.

وفي ظل هذه المخاوف، بدأ الدولار الأمريكي بالارتفاع مجدداً باعتباره الملاذ الآمن الأول للمستثمرين، بينما تعرض الذهب لضغوط غير متوقعة رغم تصاعد التوترات العسكرية. فعادةً ما يرتفع الذهب أثناء الحروب والأزمات، لكن هذه المرة تغيّرت المعادلة بسبب توقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية. فكلما ارتفع التضخم، زادت احتمالات إبقاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما رفعها مجدداً، وهو ما يعزز قوة الدولار ويضغط على الذهب.

الأسواق العالمية اليوم تعيش حالة من الترقب الحذر، لأن المستثمرين يدركون أن الأزمة الحالية لا تتعلق فقط بإيران وأمريكا، بل بمستقبل الاقتصاد العالمي نفسه. فالعالم أصبح مترابطاً بشكل غير مسبوق، وأي اضطراب في الخليج يمكن أن يؤثر خلال ساعات على البورصات وأسعار العملات وأسواق الغذاء والطاقة في آسيا وأوروبا وأمريكا.

كما أن الأزمة الحالية تكشف هشاشة النظام الاقتصادي العالمي أمام الصراعات الجيوسياسية. فرغم التطور التكنولوجي والاقتصادي الهائل، ما زال النفط والطاقة يشكلان العمود الفقري للاقتصاد العالمي. وهذا ما يجعل الشرق الأوسط، وخاصة منطقة الخليج، مركزاً حساساً لأي مواجهة دولية.

الأخطر من ذلك أن استمرار التوتر قد يدفع العالم إلى مرحلة جديدة من الانقسام الاقتصادي والسياسي، حيث بدأت بعض القوى الدولية تعيد التفكير في تحالفاتها ومصادر الطاقة وسلاسل التوريد العالمية. كما أن ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وزيادة الضغوط على الدول الفقيرة والاقتصادات الهشة التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة.

وفي الوقت الذي يحاول فيه العالم تجنب حرب شاملة، فإن المعركة الاقتصادية تبدو وكأنها بدأت بالفعل. فالحروب الحديثة لم تعد تعتمد فقط على الصواريخ والطائرات، بل أصبحت تُخاض أيضاً عبر النفط والطاقة والعقوبات والعملات وأسعار الفائدة.

ولهذا فإن السؤال الأهم اليوم لم يعد: هل ستستمر المواجهة العسكرية؟ بل أصبح: إلى أي مدى يستطيع الاقتصاد العالمي تحمل تداعيات هذا التصعيد؟

العالم يقف اليوم أمام أزمة قد لا تغيّر فقط أسعار النفط والذهب، بل قد تعيد تشكيل التوازنات الاقتصادية والسياسية الدولية لسنوات طويلة قادمة.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية