من ربح فعلاً حرب إسرائيل وإيران؟ المعركة الاقتصادية خلف الصواريخ

الباحثة شذا خليل*

خلال أسابيع فقط، دُمّر ما يصل إلى 80% من منصات الصواريخ الإيرانية، وقفزت المخاوف في أسواق الطاقة العالمية مع تهديد طرق يمر عبرها نحو 20% من نفط العالم عبر مضيق هرمز. وبينما تتصاعد الخسائر العسكرية، بدأت معركة أخطر تظهر في الخلفية: حرب اقتصادية قد تعيد رسم ميزان القوة والمال في الشرق الأوسط لسنوات طويلة.

ما بدأ كمواجهة عسكرية بين إسرائيل وإيران يتحول بسرعة إلى ما هو أكبر بكثير: إعادة تشكيل لموازين القوة الاقتصادية، وأمن الطاقة، والاستثمار العسكري، والثقة المالية في الشرق الأوسط والعالم.

فخلف كل منصة صواريخ مدمرة وكل منشأة عسكرية مستهدفة، توجد قصة اقتصادية أعمق بكثير. فالحروب الحديثة لم تعد تُقاس فقط بالأراضي أو الخسائر العسكرية، بل بحجم تدمير رأس المال، وتأثيرها على الأسواق، وتدفقات الطاقة، والقدرة الصناعية، وثقة المستثمرين.

وربما تكون المعركة الاقتصادية أخطر وأطول أثراً من المعركة العسكرية نفسها.

الانتصار الإسرائيلي ليس عسكرياً فقط… بل اقتصادي أيضاً

تشير التقديرات إلى أن إسرائيل وحلفاءها دمّروا ما بين 60% إلى 80% من منصات الصواريخ الإيرانية، إضافة إلى ضرب أجزاء واسعة من البنية الصناعية المرتبطة بإنتاج الصواريخ.

اقتصادياً، هذا التطور بالغ الخطورة على إيران.

فالصواريخ الباليستية ليست مجرد أسلحة، بل تمثل “قوة ردع اقتصادية” تحمي النفوذ الإيراني وتفرض على الأسواق العالمية حسابات خوف مستمرة.

طوال عقود، بنت إيران هذه الترسانة لتوازن التفوق العسكري والاقتصادي لخصومها، لكن تراجع هذه القدرة يغيّر معادلة المخاطر في المنطقة فوراً.

الأسواق تفهم هذه الرسائل بسرعة.

فكلما انخفض خطر الهجمات الصاروخية على منشآت النفط والموانئ وخطوط التجارة، تراجعت كلفة التأمين والشحن وتحسنت ثقة المستثمرين.

وهذا يعني:

انخفاض علاوات المخاطر الجيوسياسية

تحسن بيئة الاستثمار في الخليج

استقرار أكبر لتدفقات الطاقة

ثقة أعلى في سلاسل الإمداد الإقليمية

وفي عالم الاقتصاد، مجرد تراجع “الخوف” قد يغيّر حركة مليارات الدولارات.

الخسارة الإيرانية الأكبر قد تكون غير مرئية

تدمير المنشآت العسكرية والصناعية لا يعني فقط خسارة ميدانية، بل يعني أيضاً تدمير تراكمات هائلة من رأس المال.

فالمصانع، ومراكز الأبحاث، وشبكات الإمداد، والأنفاق العسكرية، ومنشآت التصنيع، تمثل استثمارات بُنيت عبر عقود.

وإعادة بنائها تحتاج إلى:

احتياطات ضخمة من العملات الأجنبية

تكنولوجيا متقدمة

خبرات هندسية

قدرة على تجاوز العقوبات

استقرار اقتصادي داخلي

لكن المشكلة أن إيران تواجه هذه التكاليف بينما تعاني أساساً من:

عقوبات اقتصادية قاسية

تضخم مرتفع

ضعف العملة

ضغوط معيشية داخلية

وهنا تظهر المعادلة الخطيرة:

تكاليف إعادة إعمار عسكرية ضخمة + اقتصاد محاصر = ضغوط اقتصادية طويلة الأمد.

حتى لو استمرت صادرات النفط، فإن جزءاً كبيراً من الإيرادات قد يُستهلك في إعادة بناء القدرات العسكرية بدلاً من التنمية الداخلية.

وهذا يضعف:

الاستثمار المحلي

خلق الوظائف

القوة الشرائية

الخدمات العامة

استقرار العملة

وتاريخياً، فإن الاقتصادات التي تدخل سباق إعادة تسلح تحت العقوبات غالباً ما تواجه موجات تضخم وهروباً لرأس المال.

الرابح الخفي: شركات السلاح العالمية

الحروب تعيد تشكيل أولويات الإنفاق الحكومي.

وهذه الحرب تعزز اتجاهاً عالمياً واضحاً: الإنفاق العسكري أصبح أحد أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد العالمي.

الدول التي تراقب الحرب تخرج بعدة دروس:

الدفاعات الصاروخية أصبحت ضرورة

الطائرات المسيّرة غيّرت طبيعة الحروب

السيطرة الجوية أصبحت أساس الاستقرار الاقتصادي

حماية البنية التحتية الحيوية لم تعد خياراً

وهذا يعني زيادة الطلب عالمياً على:

أنظمة اعتراض الصواريخ

الرادارات المتقدمة

الدفاع السيبراني

الأقمار الصناعية العسكرية

تقنيات الطائرات المسيّرة

البنية العسكرية المحصنة

وفي كثير من الأحيان، تتحول الحروب الحديثة إلى محركات هائلة لصناعات التكنولوجيا العسكرية.

النفط: الخوف أصبح سلعة عالمية

الشرق الأوسط ما زال قلب سوق الطاقة العالمي.

حتى عندما لا تتعرض المنشآت النفطية للتدمير المباشر، فإن مجرد الخوف من التصعيد يكفي لرفع الأسعار عالمياً.

الخطر الأكبر دائماً كان مرتبطاً بإمكانية توسع الصراع قرب مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

فأي تهديد لحركة الملاحة هناك ينعكس فوراً على:

أسعار النفط

تكاليف الشحن

التأمين البحري

معدلات التضخم

أسعار الوقود

تكاليف الصناعة عالمياً

وهذا ما يُعرف اقتصادياً بـ “العلاوة الجيوسياسية” على أسعار الطاقة.

أحياناً لا ترتفع الأسعار بسبب نقص الإمدادات، بل لأن “القلق” نفسه يصبح مكلفاً.

لماذا تراقب الأسواق الحروب كأنها بيانات اقتصادية؟

في العصر الحديث، الحروب تحرك الأسواق لحظة بلحظة.

المستثمرون لم يعودوا ينتظرون نهاية الحرب، بل يتفاعلون فوراً مع:

الضربات العسكرية

صور الأقمار الصناعية

التصريحات السياسية

التسريبات الاستخباراتية

إطلاق الصواريخ

شائعات وقف إطلاق النار

لقد أصبحت المعلومات الجيوسياسية نفسها “أصلاً مالياً” قابلاً للتداول.

وهذا يغيّر حركة الأموال عالمياً.

فالسيولة تتجه عادة نحو:

الذهب

الدولار الأمريكي

أسهم شركات الدفاع

النفط والسلع

الأصول الآمنة

بينما تهرب من:

الأسواق الناشئة

العملات الضعيفة

المناطق غير المستقرة

القطاعات الحساسة للنقل والطاقة

المنطقة الرمادية: من سيربح الحرب الطويلة؟

النقطة الأهم أن بعض النتائج ما زالت غير محسومة.

فالانتصار العسكري لا يعني دائماً انتصاراً اقتصادياً.

التاريخ مليء بدول ربحت المعارك لكنها خسرت اقتصادياً لاحقاً بسبب:

تضخم الديون

استنزاف الميزانيات

تراجع الاستثمار

انهيار السياحة

نقص العمالة

تباطؤ الإنتاج

وفي النهاية، الرابح الحقيقي قد يكون الطرف القادر على الحفاظ على:

قوة اقتصاده

استقرار مجتمعه

قدرته الصناعية

ثقة المستثمرين

استمرارية النمو

الحروب الحديثة لم تعد تُحسم فقط في ساحات القتال.

بل تُحسم أيضاً في قدرة الاقتصاد على الصمود لفترة أطول.

الخلاصة: الشرق الأوسط يدخل مرحلة اقتصادية جديدة

قد تُسجل هذه الحرب مستقبلاً ليس فقط كمواجهة عسكرية، بل كنقطة تحول في البنية الاقتصادية للشرق الأوسط.

فإذا تراجعت قوة الردع الإيرانية بشكل كبير، قد تتغير خريطة الاستثمارات في المنطقة بالكامل.

وإذا استمرت المخاطر على ممرات الطاقة، فقد يبقى التضخم العالمي تحت الضغط.

أما إذا أثبتت التكنولوجيا العسكرية تفوقها الحاسم، فقد يدخل العالم مرحلة جديدة من سباق التسلح والإنفاق الدفاعي الضخم.

الحرب لا تعيد رسم خرائط الأمن فقط.

بل تعيد كتابة اقتصاد القوة في الشرق الأوسط والعالم.

الوجدة الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية