العراق: اجتماع مرتقب غداً لقوى “الإطار التنسيقي” للاتفاق على مرشح رئاسة الحكومة

تترقب العاصمة العراقية بغداد، مساء الأربعاء، اجتماعا لعدد من قادة تحالف “الإطار التنسيقي“، المظلة الجامعة للقوى السياسية الحليفة لإيران، وذلك لبحث موضوع تسمية مرشح رئاسة الحكومة الجديدة، وسط انقسام وتباين في المواقف بين عدد من أطراف التحالف، تتعلق بشكل الحكومة المقبلة ورئيسها، والتعامل مع قضية انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، والمخاوف من احتمال تحريك مقتدى الصدر للشارع بتظاهرات لإسقاط أي حكومة جديدة.

قال زعيم تحالف “الفتح”، أحد أبرز مكونات تحالف “الإطار التنسيقي”، هادي العامري، الإثنين، إنه لن يشترك بالحكومة المقبلة، نافيا أن يكون مرشحا لرئاستها أيضا، لكن النائب عن التحالف ذاته، فاضل الفتلاوي، قال في تصريحات للصحافيين الثلاثاء، إن المقصود بذلك هو منظمة “بدر”، التي يرأسها العامري وليس تحالف الفتح الذي يضم عددا من القوى والأجنحة السياسية المرتبطة بفصائل “الحشد الشعبي”.

ووفقا لمصادر سياسية في بغداد، فإن قوى “الإطار التنسيقي”، تستعد لعقد اجتماع سيكون على الأغلب مساء غد الأربعاء في بغداد، لبحث ملف تشكيل الحكومة، وتحديدا الاتفاق على مرشحي التحالف لرئاسة الحكومة، حتى يتم طرحهم على القوى السياسية الشيعية والتصويت على أحدهم.