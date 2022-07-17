خصوم الكاظمي يخشون عودته لولاية ثانية من بوابة جدة

على مدى العقود الثلاثة الماضية وتحديدا منذ العام 1990 بعد غزوه الكويت، عاش العراق عزلة تامة عن منظومتيه العربية والإقليمية فضلاً عن الدولية. وفيما بدا أنه سوف يُدمج ثانية بالمجموعتين العربية والدولية بعد العام 2003 إلا أن الحكومات التي تولت السلطة على مدى 17 عاماً لم تحقق سوى اختراق محدود، لأسباب كثيرة في مقدمتها عدم قدرة الطبقة السياسية على فصل السياسة الخارجية عن الخلافات العميقة الداخلية بين الأحزاب والقوى والمكونات العرقية والطائفية.

ورغم مشاركات محدودة للعراق في بعض المؤتمرات العربية والدولية وعقد قمة عربية في بغداد (2012)، فإن أسوار العزلة بقيت تحكم هذا المشهد الذي ترك تداعيات سلبية كثيرة انسحبت على ما عاناه العراق على مستوى الأمن والتنمية.

لكن رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي نجح في أن يجعل العراق لاعباً إقليمياً ودولياً مهماً، رغم أن حكومته انتقالية ولمهمة رئيسية واحدة هي إجراء انتخابات برلمانية، فضلاً عن عدم وجود دعم لها من قبل مختلف القوى والأحزاب.

الكاظمي الذي لم يلتفت إلى كل الاعتراضات التي واجهها من قِبل قوى وأحزاب سياسية ربما يحتاج إلى بعض منها للتجديد له لولاية ثانية، وضع مصلحة العراق فوق مصلحته الشخصية. وهو يشارك في قمة جدة للأمن والتنمية في المملكة العربية السعودية، وهي أول قمة إقليمية دولية يحضرها العراق بوصفه جزءاً من عملية صناعة القرار.

فمشاركة الكاظمي في القمة، طبقاً لما أكده بنفسه في مؤتمره الصحافي في طريقه إلى جدة، تأتي من منطلق الدور المهم والإيجابي الذي بات يلعبه العراق في شؤون المنطقة من خلال إدارته حوارات مع أهم الدول كالسعودية وإيران، ومصر وإيران، والأردن والعراق، فضلاً عن نقله رسائل بين الأميركيين والإيرانيين.

يقول مستشار الكاظمي، الدكتور حسين علاوي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشاركة رئيس الوزراء في قمة جدة مهمة وفاعلة، وتهدف إلى تطوير السياسة الإقليمية المشتركة، وتحقيق الشراكة المستقبلية في مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية والصحية، وبناء منظومة التعاون الإقليمي المشترك القائمة على مزايا القوة لدول المنطقة».

وأضاف أن «هذا ما يجعل نظرية الأمن الإقليمي ترتكز على أجندة الاقتصاد والتعاون المشترك في مجال الطاقة والكهرباء والتكنولوجيا والاستثمارات في مجال البنى التحتية ومواجهة التحديات الجديدة في الصحة والبيئة والتعليم ومجابهة مخاطر الإرهاب والتهديدات المتطورة للجماعات الإرهابية». وأوضح أن «تطوير قدرات العراق مهم جداً للتعاطي والتفاعل الإيجابي والانضمام مع دول المنطقة نحو بناء السياسات الإقليمية المشتركة».

ولفت علاوي إلى أن الكاظمي «نجح بإقناع القوى السياسية العراقية بضرورة دعم السياسة الخارجية للحكومة المبنية على الانفتاح والحياد الإيجابي، وتصفير المشاكل مع دول المنطقة».

أما أستاذ الإعلام الدولي في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني، فأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «مشاركة العراق في مؤتمر قمة جدة تعكس في حقيقة الأمر وزنه الكبير على الصعيدين العربي والدولي من حيث الثروات الهائلة المتعددة التي يملكها وكونه من أهم مصادر الطاقة عالمياً. بالإضافة إلى موقعه الاستراتيجي وثقله العربي وتأثيره الجيوسياسي».

أضاف البدراني أن «حضور العراق يمنح المؤتمر أهمية إيجابية كونه المحرك لوضع المنطقة، وبالتالي عندما يحتل العراق موقعه الريادي ينعكس هذا الأمر إيجاباً على الجميع، كونه يمثل مطفأة النيران في المنطقة». وأشار إلى أن «الغرب والعرب أدركوا بدقة أن السلام ينبع من العراق مثلما التهبت المنطقة عندما اختل أمنه القومي في 2003».

وأوضح أن «العراق سوف يكون له دور مهم في بناء السلام وسيتحسن وضعه الاقتصادي، وبالتالي ينتعش الواقع الخدماتي للمواطن».

وحول الانتقادات والاعتراضات التي واجهها الكاظمي بسبب مشاركته في هذه القمة، قال البدراني إن «بعض الطيف السياسي يتخوف من اقتراب العراق من المنظومتين العربية والدولية، وبالطبع هذا الإحساس تحكمه نوازع الخوف على مصالح بعض القوى الحزبية التي ربما تعتقد أن مصالحها تتضرر. كما أن بعض البلدان الإقليمية تتحسس من المشاركة العراقية ولا تريد للعراق أن يحتل موقعه ودوره الفاعلين، لكن واضح أن رياح اليوم اختلفت عن تلك الأمس والمتغيرات الدولية ستساهم في تغيير واقع الدول ومن ذلك العراق».

ويرى رئيس مركز التفكير السياسي في العراق الدكتور إحسان الشمري في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الدور العراقي في قمة جدة مهم جداً. فمن جهة هو بلد أصبحت له مساحة على مستوى رسم السياسة الخارجية، ودليل ذلك مثلاً الوساطة الناجحة التي أجراها بين المملكة العربية السعودية وإيران». وأضاف الشمري أن «العراق بات يتمتع بثقة كبيرة نحو التوازن الفاعل وليس المتردد التابع، وهو ما جعله من الدول التي يمكن التعامل معها على كل الصعد بما في ذلك التعاون ما بين بغداد وعمان والقاهرة. فضلاً عن العلاقة المتميزة مع المملكة العربية السعودية والخليجية عموماً وهو ما جعل دوره مكملاً في قمة جدة».

وأوضح الشمري أن «العراق يريد أن يتفاعل مع طبيعة المقاربة التي ستطرحها الولايات المتحدة لا سيما الاستدارة الأميركية نحو منطقة الخليج العربي، حيث من المهم أن يكون للعراق حضور مهم فيها». ولفت إلى أن «العراق بدأ الآن خطوات نحو الدبلوماسية الضامنة حيث تكون علاقاته ضامنة لمصالحه. إذ إنه يتعامل مع دول ارتكاز عالمية مثل الولايات المتحدة، وعربية مثل السعودية والدول المشاركة في قمة جدة».

وأشار إلى أنه «من خلال سعيه إلى الاندماج، ستكون للعراق تداعيات إيجابية على مستوى البلاد».

ورداً على سؤال بشأن ما يثار من جدل داخلي بشأن هذه المشاركة، يرى الشمري أن «هذا الجدل هو في الواقع جدل الخصومة السياسية مع الحكومة وجدل الولاء للخارج، حيث هناك أطراف عراقية تريد استمرار العراق كدولة تابعة، وبالتالي هم يرفضون أي تقارب عراقي مع أي منظومة عربية أو إقليمية لتعارضه مع أجنداتهم ومصالحهم».

الشرق الأوسط