الحوار الإيراني – السعودي مؤجل إلى حين استتباب الوضع في العراق

الكويت – قال سفير إيران لدى الكويت الأربعاء إن عقد جولة سادسة من المحادثات بين السعودية وإيران في بغداد، سيتم عندما تكون الظروف مؤاتية في العراق.

وتشهد العلاقة بين إيران والسعودية قطيعة منذ سنوات. وبدأ الجانبان العام الماضي محادثات مباشرة براعية من الحكومة العراقية في محاولة لتحسين العلاقات. واستضافت بغداد خمس جولات من المحادثات حتى الآن، كان آخرها في أبريل.

وقال السفير الإيراني لدى الكويت محمد إيراني لصحيفة الرأي المحلية إنه كان من المقرر عقد جولة جديدة من المحادثات الشهر الماضي، لكنها تأجلت بسبب “التطورات الأخيرة في العراق” الذي يواجه أزمة سياسية حالت دون تشكيل الحكومة.

وأضاف إيراني “هناك اتفاق على استئناف المباحثات بجولة سادسة.. لكن علينا انتظار دعوة عراقية بعد الأحداث الجارية في العراق”. وأضاف أن المحادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق لعقد اجتماع مباشر بين وزيري خارجية السعودية وإيران. ويشهد العراق أزمة سياسية بين الإطار التنسيقي، وهو تحالف لقوى شيعية موالية لإيران، وبين التيار الصدري.

وأوفد الإطار التنسيقي مؤخرا زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم إلى الرياض، على أمل أن تساعد الأخيرة في إقناع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالتخلي عن تصعيده في الشارع والقبول بالانخراط في حوار داخلي، وذلك على اعتبار أن الأخير تربطه علاقات جيدة بالمملكة.

العرب