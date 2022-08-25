الدولار يتراجع عن أعلى مستوى له في عقدين

تراجع الدولار الأميركي عن أعلى مستوى له في عقدين مقابل سلة عملات رئيسة اليوم الخميس، مع انتظار المستثمرين كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول ترقبا لمؤشرات حديثة بخصوص مسار السياسة النقدية.

وفاقت مكاسب الدولار الأسترالي نظائره من عملات الأسواق المتقدمة، إذ يسير على درب اليوان الصيني المرتفع.

وتراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسة- 0.19% ليلغ 108.42، لكنه ظل غير بعيد عن أعلى مستويات سجلها منذ سبتمبر/أيلول 2002 عند 109.29 ولامسها في منتصف يوليو/تموز الماضي.

وانخفض الدولار 0.25% إلى 136.78 ينا يابانيا، متراجعا عن أعلى مستوى في شهر عند 137.705 ينا.

وارتفع اليورو 0.18% إلى 0.99865 دولار بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى في 20 عاما عند 0.99005 دولار يوم الثلاثاء الماضي.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.1815 دولار بعد بلوغ أدنى مستوى له منذ مارس/آذار 2020 يوم الثلاثاء عند 1.1718 دولار.

كما ارتفع الدولار الأسترالي 0.59% إلى 0.69475 دولار، مع صعوده عن أقل مستوى له في أكثر من شهر بلغه هذا الأسبوع عند 0.6856 دولار.

أما الدولار النيوزيلندي فزاد 0.35% إلى 0.6212 دولار، وكان قد بلغ أدنى مستوى له في شهر عند 0.6157 دولار يوم الاثنين.

المصدر : رويترز